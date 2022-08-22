خبر في الجول - محترف مصري جديد في الدوري الهولندي

أتم اللاعب المصري عمر شتلة انتقاله لصفوف نادي إكسيليسيور روتردام الهولندي في صفقة انتقال حر قادما من صفوف وادي دجلة.

عمر شتلة هو لاعب من أب وأم مصريين، ومن مواليد القاهرة 2003، ويعتبر آخر المحترفين المصريين بأوروبا هذا الموسم حتى الآن.

ويلعب شتلة -19 عاما - في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ويمكنه أيضاً المشاركة في مركز الظهير الأيسر.

وجاء انتقال اللاعب بعد قضاء فترة معايشة والمشاركة في عدة مباريات ودية مع فريق تحت 21 عام لينال إعجاب المدير الفني للفريق ويتم التعاقد معه مباشرة.

وكان قد تم تصعيد اللاعب مرتين للتدريب مع الفريق الأول للنادي الذي يشارك في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم.

ويمنح فريق إكسيليسيور الفرصة للشباب وهناك 7 لاعبين من الشباب في الفريق الأول بالنادي حالياً.

وحقق إكسيليسيور الفوز في أول جولتين بالدوري الهولندي ليحقق العلامة الكاملة.

ويلعب الفريق مباراته المقبلة أمام أيندهوفن ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الهولندي.

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