كلوب: صلاح اكتشف قدم يمنى جديدة في إجازته.. ويتطور دائما وهو أمر جنوني

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بتطور القدم اليمنى لمحمد صلاح لاعب فريقه.

ويلعب ليفربول أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عبر شبكة سكاي سبورتس: "عاد محمد صلاح من إجازته الصيفية بخدعة جديدة، أعتقد أنه وجد قدمه اليمنى في الإجازة".

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وأضاف "صلاح يتطور دائما وهو أمر جنوني حقا، ووصل هذا العام بدقة عرضيات بقدمه اليمنى".

وشدد كلوب "من الواضح للجميع أنه محترف كبير ويحاول إضافة أشياء جديدة لتطوير نفسه، صلاح متفوق بالأرقام التي يمتلكها ليس فقط من ناحية التهديف ولكن مساعدة زملائه".

وبسؤاله عن اقتراب صلاح من أفضل هداف لليفربول أمام مانشستر يونايتد أوضح "أنا متأكد أنه يعرف ذلك، بالنسبة لي لم أكن أعلم تلك المعلومة لكن أثق أن صلاح يعرفها وهذا خبر جيد".

وسجل محمد صلاح تسعة أهداف مع ليفربول في شباك مانشستر يونايتد متساويا مع ستيفن جيرارد قائد الريدز السابق.

وبسؤاله عن تأقلم لويس دياز السريع أجاب "كان عليه اللعب مباشرة لأن لدينا لاعبين في أمم إفريقيا وذلك ساعده على الاستقرار سريعا".

وتابع "منح ذلك ثقة فورية لدياز، بجانب جودته وموهبته وعرفنا ذلك من قبل، عندما تكون لاعبا جيدا يكون من السهل الاستقرار".

واختتم كلوب تصريحاته "دياز يمكنه التسجيل من خارج منطقة الجزاء وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للمهاجم".

ولم ينجح ليفربول في تحقيق الفوز بأول جولتين في مسابقة الدوري إذ تعادل أمام كل من فولام وكريستال بالاس.

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