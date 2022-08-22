أرقام قياسية تنتظر صلاح حال التسجيل أمام مانشستر يونايتد

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام كريستال بالاس

يستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسيكون لدى محمد صلاح الفرصة للوصول لأكثر من رقم قياسي حال تسجيله أمام مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح خمسة أهداف أمام الشياطين الحمر في الموسم الماضي رافعا رصيده لتسعة أهداف.

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ويتشارك صلاح مع ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تيرنبول في صدارة الهدافين التاريخيين لكلاسيكو إنجلترا.

وحال تسجيل صلاح، سينفرد بالصدارة وسيكون أول لاعب يصل لعشرة أهداف في تاريخ مباريات الفريقين.

وسيكون صلاح ثاني لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد بعد ديك فورشاو بين 1925 و1927.

وسجل الملك المصري مع ليفربول 119 هدفا في الدوري الإنجليزي وإذا تمكن من التسجيل سيعادل رقم ستيفن جيرارد بـ120 هدفا في المركز الثاني لهدافين الريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدف.

صلاح أحرز تسعة أهداف أمام مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وواتفورد كأكثر الفرق التي سجل أمامها طوال مسيرته الكروية.

وبشكل عام، حال فوز ليفربول فإنه سيكون أول فريق ينجح في الفوز لثلاث مباريات متتالية في أولد ترافورد.

وإذا تفادى ليفربول الخسارة، فستكون المباراة الخامسة على التوالي دون خسارة في أولد ترافورد للمرة الأولى منذ 1927.

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مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول
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