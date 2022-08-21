بيان رابطة الأندية: سيتم اتخاذ إجراءات في واقعة جمهور الأهلي والإسماعيلي عقب المباراة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا هاما بشأن الأحداث بين الجمهور قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء بيان الرابطة كالآتي: "نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة الفريقين الإلتزام بالروح الرياضية".

وأضاف "وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

وانتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الجماهير تتعدى على حافلة مشجعي الأهلي في طريقها إلى ملعب برج العرب، وتسببت في كسر زجاج الحافلة.

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