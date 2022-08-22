مع الاحتجاجات المنتظرة.. مانشستر يلغي اجتماع ما قبل مباراة ليفربول في فندق الإقامة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

كشف موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أن مانشستر يونايتد قرر إلغاء اجتماع ما قبل المباراة في فندق لوري.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول على ملعب أولد ترافورد في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء ذلك بعد توصية من شرطة مانشستر بسبب الاحتجاجات المنتظرة من جماهير الشياطين الحمر ضد ملاك النادي.

وتواجد بالفعل عدد من جماهير مانشستر يونايتد أمام فندق الفريق في الوقت الحالي.

وتقرر أن يعقد مانشستر يونايتد اجتماع ما قبل المباراة في أولد ترافورد قبل ثلاث ساعات على بدايتها مثلما حدث قبل مباراة برايتون الأولى في الدوري.

وتستعد جماهير مانشستر يونايتد للاحتجاج على ملاك النادي أمام أولد ترافورد مع مطالبات بعدم الدخول للملعب حتى أثناء المباراة.

مانشستر يونايتد خسر أول مباراتين في الدوري أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد ثم برينتفورد بأربعة أهداف دون رد.

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