تين هاج: تعرضنا لانتكاسة في البداية.. وعلينا أن نظهر قتالية أكبر أمام ليفربول

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

شدد إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على أن فريقه يجب أن يظهر قتالية أكبر أمام المنافسين في المباراة وخصوصا أمام ليفربول.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول على ملعب أولد ترافورد في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أنتوني مارسيال عاد للتدريبات مع الفريق، ولكن فيكتور ليندلوف لن يتواجد في المباراة فهو لم يتدرب حتى الآن".

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وأضاف "أعتقد أنه في أي مباراة يجب إظهار قتالك في كل مباراة ولكن أمام ليفربول يجب أن يظهر ذلك بشكل أكبر".

وتابع "أنت تلعب كرة القدم للاستمتاع بمباريات مثل هذه، نحن متحمسون ونتطلع لها كثيرا".

وواصل "من الواضح أن لدينا انتكاسة بعد الفترة التحضيرية لكنني أعرف الأسباب وعلينا العمل على ذلك، سوف نقوم بالتخلص منها لكننا نتمسك بالفلسفة والخطة".

واستكمل "كان من الواضح أنني السبت الماضي لم أكن سعيدًا بغياب القتالية. أعتقد أنها الأشياء الأساسية فيما عليك إحضاره على الأقل كفرد وكفريق على أرض الملعب ولكن أيضًا ما يمكن أن يتوقعه المشجعون منا. هذا ما لم نفعله، أشعر بالأسف حقًا بعد مباراة السبت ما قدمناه لمشجعينا".

واستطرد "لقد رأيت أشياء جيدة حقا، حتى مباراة أتلتيكو مدريد. بعد ذلك تعرضلنا للسقوط. يتعين علينا تغيير ذلك بسرعة لكنه أمر طبيعي في هذه العملية كن الأمر يتعلق بالحفاظ على النمط الصحيح بشكل تصاعدي".

وأتم برسالة إلى الجماهير "أتمنى أن يتواجدون لمساندتنا. لكن أولا يجب على الفريق أن يظهر الأفعال الصحيحة وبعد ذلك أنا متأكد من أننا سنحصل على المساندة".

مانشستر يونايتد خسر أول مباراتين في الدوري أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد ثم برينتفورد بأربعة أهداف دون رد.

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