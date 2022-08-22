ديمبيلي: من الأفضل اللعب مع ليفاندوفسكي بدلا من مواجهته

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة

يرى عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة أن الصفقات التي أبرمها ناديه تناسب طريقة الفريق وتمثل إضافة قوية.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على ريال سويسداد برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال ديمبيلي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "إنه نصر عظيم ونحن سعداء للغاية بهذا الفوز".

أخبار متعلقة
أرقام قياسية تنتظر صلاح حال التسجيل أمام مانشستر يونايتد كلوب: صلاح اكتشف قدم يمنى جديدة في إجازته.. ويتطور دائما وهو أمر جنوني إيتو: صلاح ضمن قائمتي المفضلة.. وأحد منتخبات إفريقيا يستطيع الفوز بكأس العالم

وأضاف "ليفاندوفسكي يساعدنا كثيرا وأيضا أنسو فاتي، والفريق يعمل بشكل جيد".

وأكمل "من الأفضل اللعب بجانب ليفاندوفسكي بدلا من مواجهته".

وأتم تصريحاته "التعاقدات الجديدة تناسب برشلونة بشكل جيد جدا حقا، وهذا الفوز يمنحنا ثقة كبيرة".

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجويل كوندي وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن.

اقرأ أيضا:

فيوتشر يحدد 50 مليون يورو سعرا للاعبه

ماذا قال سواريش بعد التعادل أمام الإسماعيلي

الأهلي يفقد الحظوظ في التتويج بالدوري رسميا

أول تعليق من أحمد دياب بعد أحداث ما قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

لقطة رائعة من كوكا

برشلونة عثمان ديمبيلي الدوري الإسباني ليفاندوفسكي
نرشح لكم
تحليل في الجول - تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. وانتصار برشلونة وريال مدريد تشافي: خاطرنا أمام سوسيداد وسارت الأمور جيدا.. ويزعجني موقف كوندي كلوب: صلاح اكتشف قدم يمنى جديدة في إجازته.. ويتطور دائما وهو أمر جنوني موعد مباريات الإثنين 22 أغسطس 2022.. احتمالية حسم الدوري وقمة إنجلترا ونهائي الطائرة غاب الإنجاز التاريخي.. شروق سيد تغيب عن خروج أوليمبيا كلوج من تصفيات أبطال أوروبا عادت التيكي تاكا.. هجوم برشلونة المدمر يدهس ريال سوسيداد كوكا يُعلي الروح الرياضية في فوز أولمبياكوس على جيانينا الدوري الإيطالي - بن ناصر ينقذ ميلان من الخسارة أمام أتالانتا
أخر الأخبار
مؤتمر الوداع - كاسيميرو باكيا: لقد عشت حلما عظيما في ريال مدريد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيدري: ليفاندوفسكي يبدو وكأنه يبلغ من العمر 20 عاما 58 دقيقة | الدوري الإسباني
تحليل في الجول - تعثر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. وانتصار برشلونة وريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
تشافي: خاطرنا أمام سوسيداد وسارت الأمور جيدا.. ويزعجني موقف كوندي ساعة | الدوري الإسباني
ليفاندوفسكي: أهدي هدفي الأول مع برشلونة لوالدي ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر وداع كاسيميرو - بيريز: لعبت كل مباراة كما لو كانت الأخيرة.. نحن فخورون بقصتك ساعة | الدوري الإنجليزي
ديمبيلي: من الأفضل اللعب مع ليفاندوفسكي بدلا من مواجهته ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: صلاح اكتشف قدم يمنى جديدة في إجازته.. ويتطور دائما وهو أمر جنوني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا