ديمبيلي: من الأفضل اللعب مع ليفاندوفسكي بدلا من مواجهته

يرى عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة أن الصفقات التي أبرمها ناديه تناسب طريقة الفريق وتمثل إضافة قوية.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على ريال سويسداد برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال ديمبيلي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "إنه نصر عظيم ونحن سعداء للغاية بهذا الفوز".

وأضاف "ليفاندوفسكي يساعدنا كثيرا وأيضا أنسو فاتي، والفريق يعمل بشكل جيد".

وأكمل "من الأفضل اللعب بجانب ليفاندوفسكي بدلا من مواجهته".

وأتم تصريحاته "التعاقدات الجديدة تناسب برشلونة بشكل جيد جدا حقا، وهذا الفوز يمنحنا ثقة كبيرة".

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجويل كوندي وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن.

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