مؤتمر الوداع - كاسيميرو باكيا: لقد عشت حلما عظيما في ريال مدريد

ظهر البرازيلي كاسيميرو باكيا في مؤتمر وداعه داخل سنتياجو بيرنابيو قبل الرحيل نحو مانشستر يونايتد.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى صفوف الأخير.

وقال كاسيميرو في مؤتمر وداعه باكيا: "عندما وصلت أنا وزوجتي إلى هنا، لم أكن أعرف أحد. كنا نذهب إلى بلد جديد إلى ناد لا يعرفنا الكثير من الناس".

وأضاف "بنينا حياتنا هنا وأصبح لدينا عائلة، كنت أتخيل بأنني قادر على اللعب هنا، عندما غادرت ساو باولو كنت واضحا أن اللعب في الفريق الأول لكن قبل ذلك كان يجب أن ألعب في كاستيا".

وواصل "لقد كان حلما عظيما، تعلمت القيم في هذا المكان وهذا أجمل شيء في هذا النادي. هذا ما تعلمته هنا وسيجعلني قويا بما يكفي للاستمرار في نادٍ عظيم مثل مانشستر يونايتد".

واستكمل "بالحديث عن زملائي، لا يمكنني الرحيل قبل الحديث عن مودريتش. لقد استمتعت حقا بكرة القدم معه، شكرا جزيلا للنادي الذي عرّفني عليه كشخص كلاعب. كلمات أنشيلوتي لتسميتنا مع كروس بمثلث برمودا جميلة جدا، ساصطحبها معي طوال حياتي".

واستطرد "الرحيل من أجل المال؟ من يعرفني لن يقول ذلك مطلقا، لو كان يتعلق الأمر بالمال لرحلت قبل أربع أو خمس سنوات".

وأردف "شعرت أن نهاية رحلتي قد جاءت مع ريال مدريد وأردت اللعب في الدوري الإنجليزي. والآن سأنضم إلى النادي الأكبر في إنجلترا ولكنني سأظل مشجعا لريال مدريد وسأحتفل بكل هدف".

وتابع "التوقيع مع مانشستر يونايتد تحد كبير بالنسبة لي، أشعر وكأنني في الثامنة عشر من عمري. لو كان الأمر بيدي للعبت أمام ليفربول الليلة، لم أتحدث مع رونالدو ولكنني متحمس للعب معه. أتمنى أن يستمر".

وعن اللعب مع مانشستر يونايتد "ترك دوري الأبطال من أجل الدوري الأوروبي؟ سألعب مع واحد من أفضل الأندية في العالم".

وأتم "شكرا للجماهير وبفضلهم فزنا بدوري أبطال أوروبا الأخير، شكرا للنادي، شكرا للرئيس، ومعك في المستقبل سيكون لهذا النادي مستقبل مشرق وسيواصل الفوز".

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو و10 مليون في صورة متغيرات إضافية، بعقد يمتد حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.+

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