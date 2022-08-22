مؤتمر وداع كاسيميرو - بيريز: لعبت كل مباراة كما لو كانت الأخيرة.. نحن فخورون بقصتك

وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رسالة وداعية مؤثرة للبرازيلي كاسيميرو في يوم وداعه قبل السفر لإنجلترا تمهيدا لتقديمه كلاعب جديد في مانشستر يونايتد.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى صفوف الأخير.

وقال فلورنتينو بيريز في مؤتمر وداع كاسيميرو: "مبادئ ريال مدريد بحاجة إلى موهبة لاعبي كرة القدم المميزين. يتساءل الكثيرون كيف يمكننا تحقيق تحديات تبدو مستحيلة. هنا لدينا جزء من هذه الإجابة مع لاعبين مثل كاسيميرو الذي يتلقى حبنا اليوم".

وأضاف "إنه يوم لتكريم أحد معاييرنا في هذا الوقت الرائع الذي يمر به ريال مدريد. عزيزي كاسيميرو، أتذكر وصولك إلى هنا بعمر 20 عامًا فقط. سأتذكر دائمًا 20 دقيقة استثنائية في دورتموند، مفتاح البطولة العاشرة".

وتابع "مرت عشر سنوات وأنت أصبحت أحد أساطيرنا. لم أفكر أبدا أن هذا اليوم قد يأتي. إنه يوم المشاعر ويوم لعائلتك. أطفالك من مدريد. عائلتك هي مركز حياتك إنهم يعرفون تفانيك وتضحيتك أفضل من أي شخص".

وواصل "لقد شاركنا اللحظات الأكثر أهمية في حياتنا. نحن فخورون بقصتك بهذا القميص، لقد قدمت كل شيء وحاربت في كل مباراة كما لو كانت الأخيرة".

واستكمل "الضغط هنا ليس سهلا لكنك تمكنت من التعامل معه وأظهرت دائما لزملائك ذلك وكنت أبا للاعبين الصغار ومثال على الالتزام والقيم".

واستطرد "ليس من السهل على الإطلاق إنهاء هذه المسيرة. أتذكر عندما أخبرتني أنك طلبت فقط لعب خمس مباريات لإظهار جودتك ولم تكن خمس مباريات بل لعبت 336 مباراة وفز بـ18 لقبا".

وأردف "لقد كنت مثاليا في كل يوم من هذه السنوات وأيضا في وداعك. لقد اكتسبت الحق في تقرير مستقبلك ويجب علينا احترامه".

وأتم "أفضل لاعب في كأس السوبر وترشيح للكرة الذهبية وإلى ناد صديق أسطوري هو مانشستر يونايتد. أينما كنت ستكون دائما سفيرا لريال مدريد وواحد منا، عندما تعود يوما ما سوف نتذكر هذه اللحظات. شكرًا لك، هذا هو منزلك وسيظل دائمًا".

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو و10 مليون في صورة متغيرات إضافية، بعقد يمتد حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

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