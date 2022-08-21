الأهلي يفقد حظوظه في الدوري رسميا بتعادل سلبي مع الإسماعيلي

فقد الأهلي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري بعدما تعادل مع الإسماعيلي سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووصل الأهلي إلى النقطة 64 في المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 37 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي في الدوري بعدما تعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في المباراة الماضية.

وصف المباراة

سجل كريم فؤاد هدفا لم يحتسبه الحكم بسبب التسلل بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس محمد فوزي في الدقيقة 18.

وسدد عبد الرحمن مجدي كرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير.

واستمرت محاولات الإسماعيلي وأرسل محمد مخلوف عرضية خطيرة قابلها أحمد مصطفى بضربة رأسية أمسك بها مصطفى شوبير.

واخترق أحمد مدبولي من الناحية اليمنى وأرسل عرضية خطيرة لكن شوبير استمر في مستواه الجيد وأبعد الكرة خارج منطقة الجزاء.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بالثلاثي أحمد عبد القادر وأحمد عبد النبي وحسام حسن بدلا من زياد طارق وأحمد شرقية وأحمد سيد غريب.

وسريعا وصل الأهلي إلى مرمى محمد فوزي حارس الإسماعيلي بكرة عن طريق الظهير الأيسر محمد أشرف، لكن سدد كرة في جسد الحارس خرجت إلى ركنية.

وشارك محمد الشامي بدلا من خالد النبريصي في أولى تغييرات الإسماعيلي في الدقيقة 60.

ودفع سواريش أيضا بـ محمد نصير بدلا من ميدو نبيل في وسط الملعب.

واخترق محمد الشامي منطقة الجزاء لكن كريم فؤاد تصدى لتسديدته في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية.

وسدد عبد الرحمن مجدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها شوبير وتابعها الشامي الذي كان في موقف تسلل.

وشارك محمد محمود في آخر تبديل للأهلي بدلا من لويس ميكيسوني.

ورد الأهلي بهجمة ووصلت الكرة إلى حسام حسن قبل أن يبعدها الدفاع ليتابعها أحمد عبد النبي بتسديدة مباشرة لكن الحارس محمد فوزي تألق وأبعدها إلى ركنية.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.