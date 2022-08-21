كوكا يُعلي الروح الرياضية في فوز أولمبياكوس على جيانينا

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا في مباراة جيانينا

تغلب أولمبياكوس على ضيفه جيانينا بهدفين دون رد في الأسبوع الأول للدوري اليوناني، الذي يخوضه دفاعا عن لقبه.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وشارك أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس مع الفريق حتى خروجه في الدقيقة 54 ونزول يوسف العربي بدلا منه.

وتعرض إبامينونداس بانتيلاكيس مدافع جيانينا لإصابة إثر اصطدامه مع أحمد حسن كوكا في الشوط الأول.

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نجح المدافع في تشتيت الكرة برأسه، ولكن الاصطدام أسقط الثنائي أرضا، قبل أن يضطر بانتيلاكيس لمغادرة الملعب في الدقيقة 35.

وفي لفتة طيبة، ذهب كوكا للاطمئنان عليه، وقبله أثناء خروجه من الملعب على نقالة.

وسجل ماثيو فالبوينا الهدف الأول في الدقيقة 57، فيما أضاف لازار رانديلوفيتش في الدقيقة 74.

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