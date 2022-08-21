دياب: أبلغنا الجهات المعنية بما حدث بين الجماهير.. والعقوبات فور انتهاء المباراة

علّق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأحداث التي وقعت قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وقال دياب عبر صدى البلد: "عرفنا بالأحداث من خلال وسائل الإعلام لأنها حدثت في الطريق، وليس في محيط الاستاد أو المباراة".

وأضاف: "نوجّه نداءً لجماهير الكرة المصرية وجماهير الإسماعيلي والأهلي أنه لا سبيل إلا الروح الرياضية، نطالب كل الحاضرين ومجالس الإدارات أن يحسوا جماهيرهم على الالتزام بضبط النفس".

وتابع: "بدعم جميع مؤسسات الدولة عاد الجمهور والشكل بات حضاريًا، نريد الحفاظ على ذلك كأحد مكتسبات الكرة المصرية".

وأشار: "الرابطة أبلغت كل الجهات المعنية بالمباراة لاتخاذ كافة الإجراءات داخل الملعب ورصد كل الأحداث من قبل المباراة وحتى نهايتها، وسنتخذ قرارات ونوقع عقوبات فور انتهاء المباراة على من أخطأ، لن نتسرع، التحقيق سيكون بعد المباراة".

وواصل: "العقوبات الرياضية قد تكون إيقاف عن دخول الملاعب وغرامات مالية على الأندية، ولو رُصدت أفعال أكثر فسيكون هناك مسار آخر، لكن العقوبات ستكون طبقا للحدث ولن نتسرع وسنرصد ما يحدث".

وأتم: "ما حدث كان خارج نطاق الاستاد وستظهر الصورة كاملة بعد نهاية المباراة".

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وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا هاما بشأن الأحداث بين الجمهور قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء بيان الرابطة كالآتي: "نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة الفريقين الإلتزام بالروح الرياضية".

وأضاف "وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

وانتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الجماهير تتعدى على حافلة مشجعي الأهلي في طريقها إلى ملعب برج العرب، وتسببت في كسر زجاج الحافلة.

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