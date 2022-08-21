خبر في الجول - فيوتشر يطلب 50 مليون جنيه لبيع رفعت أو عاطف

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 23:17

كتب : حامد وجدي

أحمد رفعت - خالد عبد الفتاح - الصور من حساب فيوتشر

حدد نادي فيوتشر مبلغ 50 مليون جنيه للتخلي عن أيا من لاعبيه أحمد عاطف أو أحمد رفعت خلال سوق الانتقالات المقبل.

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر لا ينوي التفريط في الثنائي بسبب المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

ولن يقبل النادي بيع أيا من اللاعبين إلا في حال دفع 50 مليون جنيه.

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وحدد فيوتشر سعر الصفقة بسبب رغبة أكثر من ناد في التعاقد مع الثنائي.

وسجل أحمد رفعت تسعة أهداف وصنع ستة آخرين في 27 مباراة.

على الجانب الآخر، شارك أحمد عاطف في 23 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي بدأ التفاوض للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر.

ويتواجد فيوتشر في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 50 نقطة من 31 مباراة.

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