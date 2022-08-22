إيتو: صلاح ضمن قائمتي المفضلة.. وأحد منتخبات إفريقيا يستطيع الفوز بكأس العالم

اختار صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن قائمته لأفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وخلال حواره مع قناة TV3 الغانية رد إيتو على سؤال من هم أفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا وفقا لوجهة نظره.

وقال إيتو: "يعجبني الكثير من اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا منهم لاعبين حاليين مثل ساديو ماني ومحمد صلاح".

وأضاف "كذلك عبيدي بيليه نجم غانا السابق وأوستن جاي جاي أوكوشا نجم نيجيريا السابق".

وواصل خلال التصريحات التي نقلها موقع sportsbrief "كذلك جورج وايا أسطورة منتخب ليبيريا".

وأكمل إيتو خلال زيارته إلى غانا كسفير لكأس العالم قطر 2022: "أعتقد أن أحد المنتخبات الإفريقية يستطيع الفوز بكأس العالم في قطر".

وأتم تصريحاته بالحديث عن أسامواه جيان نجم منتخب غانا قائلا: "يسعدني أن أعرف أن جيان يريد اللعب مع غانا في كأس العالم المقبل، وأنه يريد خوض هذا التحدي وهو اللعب لمنتخب بلاده من جديد، وأنا أدعم هذه الفكرة".

ويشارك في كأس العالم قطر 2022 من قارة إفريقيا 5 منتخبات وهم المغرب وتونس وغانا ونيجيريا والكاميرون.

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