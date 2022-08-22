وكيل إيبوكا: الأهلي والزمالك تحدثا مع إنبي.. وهناك عروض خليجية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

إيبوكا

تحدث عبد الحميد عادل وكيل جون إيبوكا لاعب إنبي عن تطورات انتقاله المحتمل هذا الصيف.

وقال عادل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "يحق للاعب التوقيع لأي فريق اعتبارا من يناير، ولكنه لن يفعل ذلك بالطبع".

وأضاف "جون إيبوكا سيخرج من الباب الكبير، من خلال نادي إنبي صاحب الفضل عليه".

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وبسؤاله عن المفاوضات الحالية بشأن اللاعب قال عادل: "لا أعرف شيئا عن موقف فيوتشر.. ولكن الأهلي والزمالك تحدثا مع إنبي بشأن جون إيبوكا. هناك فريق في الدوري السعودي وآخر في الدوري الإماراتي مهتمان بضمه".

أما بخصوص من الأكثر جدية بين الأهلي والزمالك أوضح "هذا تتحدث عنه إدارة إنبي. أنتظر الضوء الأخضر من إدارة إنبي للتفاوض مع أي منهما".

وتابع "هناك فوارق بين الرواتب المعروضة، وراتبه الحالي في إنبي".

واختتم "إنبي من الأندية التي تعمل على بناء وتطوير اللاعبين، وبالتالي رواتبه ليست مثل الأهلي والزمالك الباحثين عن البطولات".

ولعب إيبوكا مع إنبي في 29 مباراة بالدوري المصري، وسجل 13 هدفا.

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