موسيماني: أشعر بالحزن لأنني تركت بيرسي تاو في الأهلي.. ولم أقتل مسيرته

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي عن شعوره بالحزن تجاه مواطنه بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وقال موسيماني في تصريحات عبر صحيفة سيتي بريس: "أشعر بالحزن لأنني تركت بيرسي تاو في الأهلي، لكني تركته في فريق كبير".

وأضاف "بيرسي تاو لم يكن لديه مشاكل في برايتون ولكن فقط المدرب جراهام بوتر لم يكن يشركه في المباريات، ولذلك الناس شككت فيه عند قدومه إلى الأهلي".

وواصل "أخبرت بيرسي تاو أن أمامه الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني ليلعب هناك وإذا كان لديه ما يجعله يبقى هناك فعليه الاستمرار، ولكن إذا لم يكن لديه أي شيء فعلى الأقل سيذهب معي إلى كأس العالم للأندية في الأهلي".

وتعجب قائلا: "الجميع يقول إنني قتلت مسيرة بيرسي تاو بعد عودته من إنجلترا على الأهلي، أي مسيرة التي قتلتها، تحدثت معه وهو شخص ذكي ويعتني بنفسه ولا يتأثر بما يثار خارج الملعب".

وأتم تصريحاته "تدخلي في انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي وأنا في الفريق الأحمر كان سيختلف إذا كنت غير متواجد، وبالمناسبة تاو لم يأت إلى الأهلي بأموال أقل مما كان يحصل عليها في برايتون، ولذلك ضميري يشعر بالراحة تجاهه".

ويعاني بيرسي تاو من إصابة عضلية محتمل يغيب بسببها عن مباريات الأهلي المتبقية في الدوري.

اقرأ أيضا:

سقوط كبير لتشيلسي

الأهلي يقترب من ثنائي سيراميكا

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم نجم إنبي

البحث عن مباريات ودية لمنتخب مصر