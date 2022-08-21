توخيل: كل شيء سار بشكل خاطئ أمام ليدز.. حتى طائرة السفر

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

دافع توماس توخيل مدرب تشيلسي عن أسلوب لعب فريقه وأرجع الخسارة العريضة أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد إلى الأخطاء.

وقال توخيل في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "في البداية كنا الفريق الأفضل ولدينا الكثير من الفرص الخطرة ولكن إذا أردت الفوز بمباراة يجب أن تترجم هذه الفرص إلى أهداف".

وأضاف "لقد قدمنا هديتين للخصم وذلك كلفنا المباراة. كان لدينا 3 أضعاف لمساتهم داخل منطقة الجزاء ولكن بلا تسديد لا يمكنك التسجيل".

أخبار متعلقة
جالاجير أساسي مع تشيلسي لأول مرة وهافيرتز يقود الهجوم أمام ليدز بسبب العنصرية ضد سون - تشيلسي يوقف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى ذا أثليتك: محاولة جديدة من تشيلسي لضم أوباميانج

وفي تصريحات تالية لإذاعة بي بي سي قال توخيل: "كان يمكننا إنهاء المباراة في أول 20 دقيقة".

وتابع "الأمر على ما هو عليه الآن، هذه هي القائمة، وطاقتي تنتقل إليهم، وسنحاول جعل القائمة أفضل، ولكن إن لم نتمكن من ذلك سنقاتل بما نملك".

وواصل "إنها فترة الانتقالات والأمور تسير بشكل جنوني. نحن نشعر بالإحباط لأننا بدأنا بشكل جيد وخلقنا الكثير من الفرص".

وأوضح توخيل "كل شيء يمكنه أن يسير بشكل خاطئ فعل ذلك اليوم. لقد بدأت الأمور بالأمس، لم نجد طائرة ولذلك أتينا بالحافلة".

واختتم "كنا بوضوح الفريق الأفضل. لا أعتقد أن كرة ثابتة وهدف عكسي (خطأ الحارس إدوارد ميندي في هدف بريندن أرونسون) هي أمور تتعلق بأسلوب اللعب، بل هي أخطاء".

وتراجع تشيلسي إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من أول 3 جولات، بعد فوزه على إيفرتون 1-0 وتعادله مع توتنام 2-2.

اقرأ أيضا:

سقوط كبير لتشيلسي

الأهلي يقترب من ثنائي سيراميكا

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم نجم إنبي

البحث عن مباريات ودية لمنتخب مصر

ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي تشيلسي توماس توخيل
نرشح لكم
إيدي هاو: جعلنا الأمور صعبة على مانشستر سيتي.. وعلينا أن نشكر بوب جوارديولا: نيوكاسل من أصعب الفرق.. وفوز ليدز على تشيلسي يظهر روعة ما حققناه برناردو سيلفا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي رودريجو يتصدر ومنافسة على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 هل استمتعم بالعرض؟ نيوكاسل يتعادل مع مانشستر سيتي في مباراة الأهداف الستة مدرب أياكس عن رحيل أنتوني: نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا.. عكس مانشستر يونايتد مدرب ليدز بعد الفوز على تشيلسي: سنواصل اللعب بشراسة انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (3) - (3) مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مؤتر سواريش: نسير في طريق صعب لكنه الأفضل لنا.. وعرفت قدرات لاعبي الأهلي 47 ثاتيه | الكرة المصرية
بعد رفض المجموعة الواحدة - توصيات أندية القسم الثاني والثالث لاتحاد الكرة 13 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فيوتشر يطلب 50 مليون جنيه لبيع رفعت أو عاطف 28 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا يُعلي الروح الرياضية في فوز أولمبياكوس على جيانينا 30 دقيقة | المحترفون
الأهلي يفقد حظوظه في الدوري رسميا بتعادل سلبي مع الإسماعيلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الإيطالي - بن ناصر ينقذ ميلان من الخسارة أمام أتالانتا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف سريع يفتتح الهاتريك.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لضرب ليل بسباعية ساعة | الكرة الأوروبية
بالأرقام - بعد 8 ثوان.. مبابي يسجل "ثاني" أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي