هل استمتعم بالعرض؟ نيوكاسل يتعادل مع مانشستر سيتي في مباراة الأهداف الستة

في مباراة مجنونة، تعادل نيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

سجل لمانشستر سيتي إلكاي جوندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا، بينما أحرز أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون وكالوم ويلسون وكيران تريبيه.

التشكيل

بدأ برناردو سيلفا أساسيا مع مانشستر سيتي للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم ليتواجد رياض محرز على مقاعد البدلاء.

وغاب جاك جريليش عن قائمة مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة ليسدد رودري فوق العارضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

دقيقة واحدة بعد ذلك ولعب برناردو سيلفا عرضية متقنة إلى جوندوجان أودعها الشباك.

وواصل مانشستر سيتي سيطرته ليمرر هالاند إلى دي بروين في الدقيقة العاشرة ويسدد البلجيكي ليتصدى بوب بنجاح.

عاد بوب ليتصدى مجددا لتسديدة من فيل فودين في الدقيقة 15.

بدأ نيوكاسل بعدها الدخول في أجواء المباراة ليلعب سانت ماكسيمان عرضية إلى ألميرون الذي سدد من على حدود الست ياردات فوق العارضة.

رد مانشستر سيتي بضربة حرة مباشرة من دي بروين تصدى لها بوب بنجاح في الدقيقة 20.

دخل بعدها روبن دياز في مكان ناثان أكي المصاب.

واصل نيوكاسل سيطرته ليهدر سانت ماكسيمان هدف التعادل بعد مراوغة كايل ووكر وتسديدة تصدى لها إديرسون.

الدور جاء على ويلسون بعد ذلك ليهدر التعادل مجددا في الدقيقة 27 بعد ركنية وتمهيد من بوتمان والمهاجم الإنجليزي سددها ضعيفة يتصدى لها إديرسون.

دقيقتان بعد ذلك وسجل ألميرون هدف التعادل بعد عرضية متقنة من سانت ماكسيمان.

نيوكاسل باغت مانشستر سيتي مجددا في الدقيقة 39 بالهدف الثاني عن طريق كالوم ويلسون بعد تمريرة من سانت ماكسيمان.

لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها فريق يدربه إيدي هاو هدفين أمام بيب جوارديولا في 13 مباراة.

سانت ماكسيمان صنع هدفين في الشوط الأول، وهو أكبر من عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها طوال الموسم الماضي على سانت جيمس بارك (تمريرة حاسمة واحدة).

مانشستر سيتي حاول استعادة زمام المبادرة في الشوط الثاني ليسدد إرلينج هالاند من خارج منطقة الجزاء بقوة وتصطدم تسديدته بالقائم.

كيران تريبيه رعد بعدها على طريقته الخاصة من ضربة حرة مباشرة لم يستطع إديرسون التصدي لها في الدقيقة 54.

تريبيه سجل هدفه الثالث من ضربة حرة مباشرة منذ بداية 2022 أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى وبالتساوي مع جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون.

تراجع بعدها نيوكاسل ليسيطر سيتي على المباراة وينجح هالاند في تقليص الفارق في الدقيقة 61 بعد ضربة ركنية مهدها رودري إلى النرويجي الذي سدد بقوة من داخل الست ياردات في الشباك.

هالاند أصبح ثالث لاعب يسجل لمانشستر سيتي في أول مباراتين له في البريميرليج خارج ملعبه بعد إيمانويل أديبايور وإيميلي مبينزا.

النرويجي أهدر هدف التعادل بعدها بدقيقتين إثر تمريرة من كيفن دي بروين لينفرد بالحارس بوب ويسدد في جسده.

التعادل جاء عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 64 بعد تمريرة سحرية من دي بروين أودعها البرتغالي الشباك.

برناردو سيلفا سجل وصنع في نفس المباراة في البريميرليج للمرة الرابعة في مسيرته.

تدخل بعدها إيدي هاو بدخول كريس وود وسين لونجستاف في مكان كالوم ويلسون وجو ويلوك في الدقيقة 70.

وأشهر الحكم بعدها البطاقة الحمراء في وجه كيران تريبيه بعد تدخل قوي على دي بروين قبل أن يعود لتقنية الفيديو وتتحول العقوبة إلى بطاقة صفراء فقط في الدقيقة 76.

سدد بعدها هالاند من داخل منطقة الجزاء بقوة ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة بقليل.

تدخل هاو مجددا ليدخل جاكوب ميرفي في مكان ميجيل ألميرون.

واصل مانشستر سيتي ضغطه بعد ذلك دون أن ينجح في إدراك هدف الفوز ليرتفع رصيد السيتزنز للنقطة السابعة في المركز الثاني.

بينما ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة الخامسة في المركز السادس.





































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