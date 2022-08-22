شيكابالا: إن شاء الله سنفوز بالدوري والكأس

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 00:12

كتب : FilGoal

احتفال شيكابالا بعد الفوز على بيراميدز

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على أن فريقه يلعب على هدف واحد وهو الفوز ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال شيكابالا خلال جلسة مع اللاعبين تم بثها عبر قناة الزمالك: "إن شاء الله سنحصل على لقب الدوري وأيضا كأس مصر في الموسم الحالي".

وأضاف "ينقصنا فقط خطوة للتتويج بالدوري بشكل رسمي ونركز لحسم المباراة أمام الاتحاد السكندري".

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وأتم تصريحاته "هدفنا الآن الفوز في المباراة المقبلة لإسعاد جمهور الزمالك".

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الثلاثاء في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويحتاج الأبيض للفوز بالمباراة ليتوج رسميا بطلا للدوري.

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ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن الأهلي الثالث.

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