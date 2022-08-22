مرتضى: لاعبو الزمالك بالاشتراك مع فيريرا غيروا خريطة المنافسة في مصر

وجهة مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة تحفيزية للاعبي فريقه قبل المواجهة المنتظرة أمام الاتحاد السكندري والتي قد تشهد تتويج الأبيض بالدوري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الثلاثاء في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويحتاج الأبيض للفوز بالمباراة ليتوج رسميا بطلا للدوري.

وقال مرتضى في جلسة مع اللاعبين تم بثها عبر قناة الزمالك: "فيريرا حضر إلى الفريق والأهلي متصدر الدوري ويتبقى له مباريات مؤجلة لكنه نجح في تحقيق نتائج مميزة والعودة للمنافسة بقوة واحتلال الصدارة".

وأضاف "الدوري لم يحسم بعد ولا يزال لدينا مواجهة مهمة أمام الاتحاد السكندري الذي فاز على البنك الأهلي بثلاثية في المباراة الماضية".

وواصل "اسعدوا الجمهور ولا يوجد منافس قوي ومنافس ضعيف يجب أن تلعبوا بروح عالية في كل المباريات لتحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "لاعبو الزمالك غيروا خريطة المنافسة في مصر بالاشتراك مع فيريرا وبالجهد المبذول بشكل متواصل".

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