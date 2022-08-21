موعد مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

يلتقي الأهلي مع إنبي على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وفقد الأهلي فرصته رسميا في الفوز بلقب الدوري بعد التعادل مع الإسماعيلي دون أهداف.

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث للدوري برصيد 64 نقطة من 31 مباراة.

أخبار متعلقة
بعد رفض المجموعة الواحدة - توصيات أندية القسم الثاني والثالث لاتحاد الكرة كوكا يُعلي الروح الرياضية في فوز أولمبياكوس على جيانينا مؤتر سواريش: نسير في طريق صعب لكنه الأفضل لنا.. وعرفت قدرات لاعبي الأهلي خبر في الجول - فيوتشر يطلب 50 مليون جنيه لبيع رفعت أو عاطف

على الجانب الآخر، خسر إنبي آخر مبارياته أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

ويحتل إنبي المركز الـ13 برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضا:

فيوتشر يحدد سعر بيع عاطف ورفعت

تعرف على رباعي الأهلي الذي طلبه فيوتشر مقابل بوبو

بيان من رابطة الأندية بعد أحداث جماهير الأهلي والإسماعيلي

إثارة نارية من 6 أهداف بين نيوكاسل وسيتي

تصريحات غاضبة من توخيل

الأهلي إنبي الدوري المصري موعد مباراة الأهلي
نرشح لكم
الكومي: سائق حافلة الأهلي وضع البنزين بجوار النار.. والسداسي المقبوض عليه بريء شيكابالا: إن شاء الله سنفوز بالدوري والكأس مرتضى: لاعبو الزمالك بالاشتراك مع فيريرا غيروا خريطة المنافسة في مصر الجمل: الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة.. والأهلي لم يصل إلى مرمانا مؤتر سواريش: نسير في طريق صعب لكنه الأفضل لنا.. وعرفت قدرات لاعبي الأهلي بعد رفض المجموعة الواحدة - توصيات أندية القسم الثاني والثالث لاتحاد الكرة خبر في الجول - فيوتشر يطلب 50 مليون جنيه لبيع رفعت أو عاطف الأهلي يفقد حظوظه في الدوري رسميا بتعادل سلبي مع الإسماعيلي
أخر الأخبار
وكيل إيبوكا: الأهلي والزمالك تحدثا مع إنبي.. وهناك عروض خليجية ساعة | الدوري الإنجليزي
غاب الإنجاز التاريخي.. شروق سيد تغيب عن خروج أوليمبيا كلوج من تصفيات أبطال أوروبا 2 ساعة | المحترفون
الكومي: سائق حافلة الأهلي وضع البنزين بجوار النار.. والسداسي المقبوض عليه بريء 2 ساعة | الكرة المصرية
شيكابالا: إن شاء الله سنفوز بالدوري والكأس 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: لاعبو الزمالك بالاشتراك مع فيريرا غيروا خريطة المنافسة في مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
عادت التيكي تاكا.. هجوم برشلونة المدمر يدهس ريال سوسيداد 2 ساعة | الدوري الإسباني
الجمل: الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة.. والأهلي لم يصل إلى مرمانا 2 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا