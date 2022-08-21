موعد مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

يلتقي الأهلي مع إنبي على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وفقد الأهلي فرصته رسميا في الفوز بلقب الدوري بعد التعادل مع الإسماعيلي دون أهداف.

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث للدوري برصيد 64 نقطة من 31 مباراة.

على الجانب الآخر، خسر إنبي آخر مبارياته أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

ويحتل إنبي المركز الـ13 برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

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