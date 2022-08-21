مؤتمر سواريش: نسير في طريق صعب لكنه الأفضل لنا.. وعرفت قدرات لاعبي الأهلي

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 23:45

كتب : حسام نور الدين

ريكاردو سواريش - الأهلي والمصري

يرى ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي أن فريقه يسير في طريق صعب من أجل إصلاح الأخطاء، لكنه الطريق الأفضل بالنسبة للأحمر في الوقت الحالي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نظهر بالشكل الهجومي الأفضل في الشوط الأول وحاولنا معالجة بعض الأمور ولم يكن هناك شدة في اللعب".

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وواصل "التنظيم الدفاعي أفادنا في الشوط الأول وخرجنا بالتعادل بين الشوطين وحاولنا تصحيح الأخطاء وكنا أفضل في الشوط الثاني مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي".

وأكمل "الخصم في الشوط الثاني لم يشكل أي خطورة علينا سوى في كرة واحدة وكانت تسلل".

وأشار "أشكر اللاعبين وأوجه لهم التحية على قدرتهم في العمل وأنا فخور بهم وبكل اللاعبين الشباب والناشئين".

وشرح "اللاعبين الكبار مهمين جدا بالنسبة لنا لأنهم من يمنحوا الصغار شخصية الأهلي والقتال في الملعب ونخلق الظروف التي تسمح لكل الصغار بالتطور في المستقبل".

وأفصح "الآن عرفت كل اللاعبين في الفريق وما ينقص كل لاعب وشخصية كل لاعب وسأسلم تقريري إلى رئيس النادي لأن هذه المعلومات سرية بيني وبينه".

وأكد "سأطلع رئيس النادي على وجهة نظري في الفريق وما هي الأخطاء التي نقع فيها وكيف نعالجها حتى نكون في الموسم المقبل فريق قوي وثابت بطموح كبير لتحقيق الانتصارات بشكل مستمر".

وأوضح "نعرف جيدا الطريق الذي نسير فيه، والأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو مستقبل الأهلي حتى إذا كنت سأتعرض للانتقادات مثلما قلت سابقا".

واستمر في تصريحاته "وضعنا خطة للموسم الجديد ولا نفكر في أي شيء سوى مصلحة الفريق لأن الأهلي فوق الجميع".

وكشف "ما يجعلني أشعر بالحزن هو أننا لسنا قادرين على تحقيق الفوز في المباريات بشكل كافي لنسعد الجمهور، لكني أثق أن هذا أفضل طريق للأهلي".

وأتم تصريحاته "منذ اليوم الأول لي وأنا أعمل باحترافية والمستقبل سيكون أمامكم والنتائج هي التي ستحكم وهذه هي كرة القدم".

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