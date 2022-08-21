مران الزمالك - زيزو يتدرب على ركلات الجزاء وتصعيد 4 ناشئين

قاد أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة للاعبي الأبيض الأساسيين الذين شاركوا في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وأدى اللاعبون تدريبات خاصة لتجهيزهم من الناحية البدنية بالشكل الأمثل قبل المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على اللعب السريع والتمريرات القصيرة والطولية، وتابع المدير الفني هذه الفقرة التي قادها كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وشهد تدريب الفريق تصعيد 4 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

واللاعبين هم أحمد رفاعي مدافع الفريق وثنائي الوسط طارق علاء وماجد هاني، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" جناح الفريق.

وأدى محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة بعد انتهاء المران.

وأدى أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور وحسام عبد المجيد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ركلات الجزاء.

وسدد الرباعي ركلات الجزاء على محمد عواد حارس مرمى الفريق في ختام المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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