رودريجو يتصدر ومنافسة على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

رودريجو ليدز يونايتد

بدأت المنافسة مشتعلة بقوة على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 22.23.

ويتصدر الإسباني رودريجو القائمة برصيد أربعة أهداف في ثلاث مباريات.

وسجل محمد صلاح هداف الموسم الماضي هدفا واحدا في أول مباراتين في انتظار مواجهة مانشستر يونايتد غدا .

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فيما لم ينجح سون هيونج مين شريك صلاح في اللقب التسجيل حتى الآن بعد أول ثلاث مباريات.

وجاءت قائمة الهدافين كاملة كالتالي:

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 3 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 3 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 3 أهداف

جابريل خيسوس - أرسنال - هدفان

هاري كين - توتنام - هدفان

مارتن أوديجارد - أرسنال - هدفان

جيمس ماديسون - ليستر سيتي - هدفان

إيفان توني - برينتفورد - هدفان

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - هدفان

باسكال جروس - برايتون - هدفان

تشي أدامز - ساوثامبتون - هدفان

جوش دا سيلفا - برينتفورد - هدفان

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