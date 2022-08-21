تشكيل مانشستر سيتي - ستونز أساسي لأول مرة.. ومحرز على مقاعد البدلاء

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

يبدأ جون ستونز أساسيا لأول مرة في تشكيل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بينما حل رياض محرز بديلا على مقاعد بدلاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.

وشهد التشكيل تبديلين بمشاركة ستونز وبيرناردو سيلفا بدلا من روبن دياز ومحرز.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - ناثان أكي - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إرلينج هالاند - فيل فودين

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة في أول جولتين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل مانشستر سيتي ستة أهداف بينما لم تستقبل شباكه أي هدف.

أما نيوكاسل فحصد 4 نقاط في أول مباراتين بمسابقة الدوري.

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