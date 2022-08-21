أنشيلوتي: مودريتش خالد.. وهازارد عائد بقوة

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بلاعبيه لوكا مودريتش وأوريلين تشواميني بعد مواجهة سيلتا فيجو.

وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيت على ملعب بالايدوس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "علينا التفكير في عملية التدوير يمكنها أن تكون سلسلة أو أكثر إجبارا، اللاعبين القدامى يفهمون ذلك وقد أظهر الصغار أنهم يستحقون مكانا".

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واستمر "من المهم أن تدار غرفة الملابس بشكل جيد ونحن بحاجة لفهم اللاعبين الكبار والصبر على الصغار".

وتابع "مودريتش خالد هو دائما مستعد ويلعب بشكل جيد، هدفه قد غير المباراة وقبلها كانت الأمور مستاوية، لقد ضغطوا بشكل جيد وكانت لدينا بعض المشكلات".

وسجل مودريتش الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة وصنع الهدف الثالث، كما حصل على جائزة رجل المباراة.

وشدد "كما قلت من قبل تشواميني لاعب لديه صفات مختلفة عن كاسيميرو، لقد لعب بشكل جيد اليوم وأظهر ما يظهره في التدريبات"

وأكمل "تشواميني لديه صفات خاصة لأنه جيد باستخدام الكرة وخط الوسط قام بعمل رائع بمساعدة فالفيردي الذي يكون مهما على الجانب الدفاعي".

ولعب تشواميني بشكل أساسي لأول مرة بعد رحيل كاسيميرو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وواصل "فالفيردي يعرف بأنه ليس لاعب جناح، هو لاعب وسط رائع ويساعدنا دفاعيا والآن سيعود رودريجو لذلك سيلعب بشكل مختلف، ولكن فيدي بدأ في تسجيل الأهداف وهذا أمرا مهم".

ولعب فالفيدري في مركز الجناح الأيمن في أول مباراتين في الدوري تعويضا لغياب المصاب رودريجو جوس.

وأضاف "بنزيمة أظهر لافتة جميلة بترك ركلة الجزاء لهازارد، وأهدرها لأنه لم يلعب كثيرا ولكنه عائد لمستواه بقوة ويلعب بشكل جيد".

وسيلعب ريال مدريد في مباراه المقبلة أمام إسبانيول على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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