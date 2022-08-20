المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة

شدد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب أن فريقه تعرض للظلم بسبب التحكيم خلال الدوري، وطالب بالمساواة بين الفرق في مواعيد المباريات في النهاية.

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس2: " أخطاء التحكيم أضاعت علينا 11 نقطة خلال البطولة كانت كفيلة بضمان البقاء".

وتابع "نطالب بالعدالة والمساواة بين الجميع".

وواصل "رغبتنا هو أن آخر جولتين من الدوري تقام في نفس التوقيت لضمان الشفافية والمساواة بين الجميع".

وأرسل نادي المقاولون خطابا رسميا الخميس الماضي إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة احتجاجا على جدول الجولتين 32 و33 في الدوري المصري.

وتواصل محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإبلاغه باحتجاج المقاولون وأرسل خطابا بنفس المعنى لرابطة الأندية.

وأشار خطاب المقاولون العرب على أن المواعيد المعلنة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية خاصة التي تتواجد في ترتيب متراجع وتصارع على البقاء في الدوري.

وشدد خطاب المقاولون على أن لائحة المسابقة التي يتم العمل بها آخر عشر سنوات تقضي بإقامة الأسابيع الثلاثة الأخيرة في يوم وتوقيت واحد.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق موعد الجولتين 32 و33 من الدوري.(من هنا)

ويرى المقاولون أن الجدول يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب لعب الفريق في يوم ومنافسيه في اليوم التالي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

اقرأ أيضا

كيف يفكر الزمالك في دعم حراسة المرمى

محترف سموحة يقترب من فيوتشر

اجتماع هام لرابطة الأندية

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي