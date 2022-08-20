خبر في الجول - محترف سموحة يقترب من فيوتشر

اقترب نادي فيوتشر من التعاقد مع المحترف النيجيري صديق أوجولا قادما من نادي سموحة.

وينتهي تعاقد أوجولا مع سموحة بنهاية الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن أوجولا لم يكمل التوقيع على باقي نسخ تعاقده مع سموحة ليقرر بعدها الانتقال إلى فيوتشر.

وشارك ابن الـ21 عاما في 28 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل أوجولا قادما من شوتنج ستارز النيجيري في صفقة انتقال حر عام 2021.

ويتواجد فيوتشر في المركز الرابع للدوري برصيد 50 نقطة من 31 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة.

اقرأ أيضا:

طبيب الأهلي يكشف فترة تعافي أفشة

المغرب يكشف حقيقة مبلغ رحيل خليلوزيتش

كرة يد - الزمالك يشارك في البطولة العربية

الرابعة.. النصر يخطف صفقة الهلال

غضب صلاح أمام يونايتد ورد كلوب