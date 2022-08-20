خبر في الجول - محترف سموحة يقترب من فيوتشر
السبت، 20 أغسطس 2022 - 19:57
كتب : حامد وجدي
اقترب نادي فيوتشر من التعاقد مع المحترف النيجيري صديق أوجولا قادما من نادي سموحة.
صديق كالابا
النادي : سموحة
وينتهي تعاقد أوجولا مع سموحة بنهاية الموسم الحالي.
وعلم FilGoal.com أن أوجولا لم يكمل التوقيع على باقي نسخ تعاقده مع سموحة ليقرر بعدها الانتقال إلى فيوتشر.
وشارك ابن الـ21 عاما في 28 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
وانتقل أوجولا قادما من شوتنج ستارز النيجيري في صفقة انتقال حر عام 2021.
ويتواجد فيوتشر في المركز الرابع للدوري برصيد 50 نقطة من 31 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة.
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