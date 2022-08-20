في الجول يكشف - كيف سيتحرك الزمالك لدعم مركز حراسة المرمى

يضع نادي الزمالك مركز حراسة المرمى ضمن المراكز التي تحتاج للدعم في الموسم الجديد.

محمود جاد النادي : إنبـي الزمالك

يأتي ذلك بسبب تواجد محمد عواد الحارس الأساسي في قائمة الزمالك، ومعه ثنائي الشباب السيد عطية ومحمد نديم.

هذا بعد رحيل محمد أبو جبل عن صفوف الأبيض بشكل رسمي بنهاية تعاقده مع الزمالك.

ويكشف FilGoal.com كيف سيتحرك الزمالك لدعم مركز حراسة المرمى.

يدرس الزمالك بالفعل جميع الخيارات المتاحة في الدوري المصري في مركز حراسة المرمى من أجل التعاقد مع أحد الحراس في الموسم المقبل.

وينتظر الزمالك نهاية مباريات الفريق الأبيض المتبقية في بطولة الدوري المصري لبدء التحرك في هذا الملف.

بعدها سيعقد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى جلسة مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وأمير مرتضى المشرف على كرة القدم في النادي.

وخلال الجلسة سيتم مناقشة الأسماء المطروحة مع فيريرا، وسيتحرك النادي في هذا الملف وفقا لرؤية المدير الفني.

وتم طرح اسم محمود جاد حارس إنبي ليكون من بين المرشحين للانضمام للزمالك في الموسم المقبل. وذلك بعدما جدد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش تعاقده مع النادي العسكري واقترابه من البقاء مع فريقه.

ويرغب محمود جاد حارس إنبي في الاحتراف الخارجي بعدما تلقى عرضا من نادي ويجان الإنجليزي، بينما يرى نادي إنبي أن العرض الإنجليزي لم يصل إلى طلباته المالية.

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