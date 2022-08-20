قائمة الأهلي – غياب هاني وصلاح محسن أمام الإسماعيلي.. وانضمام "ميسي"

السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:52

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - إيسترن كومباني

خرج الثنائي محمد هاني وصلاح محسن من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري، التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

واستبعد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محمد هاني وصلاح محسن.

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بينما انضم محمد حمدي "ميسي" لاعب فريق الناشئين للقائمة، وكذلك المهاجم الشاب علي عمرو.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: محمد عبد المنعم – محمود متولي – كريم فؤاد – محمد أشرف – محمد نصير – محمد أحمد شرقية

الوسط: أحمد عبد القادر – محمد محمود – ميدو نبيل – محمد فخري – أحمد عبد النبي – رأفت خليل – زياد طارق – لويس ميكيسوني – محمد حمدي "ميسي".

الهجوم: حسام حسن – أحمد سيد غريب – علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

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