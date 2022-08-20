خبر في الجول - اجتماع لـ رابطة الأندية لمناقشة جدول الدوري وموعد ومكان تسليم الدرع للبطل

السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:14

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا هاما يوم الأربعاء المقبل لحسم الكثير من الملفات الهامة وأبرزها مناقشة جدول الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن نظام الدوري الجديد للموسم القادم على رأس الأولويات في الاجتماع.

وسيشرح عامر حسين عضو الرابطة ومجلس إدارة اتحاد الكرة خريطة الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية ووجهات نظر وما تناقش فيه مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

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وأيضا الارتباطات الإفريقية للأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) وضرورة إنهاء الموسم المقبل في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.

ووفق كل هذا سيتم إقرار جدول زمني للمباريات ليكون هناك مقترح موضوعي ومنطقى وقابل للتطبيق لدوري الموسم المقبل.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع تحديد موعد ومكان تسليم درع الدوري للفريق المتوج باللقب.

أيضا سيتم الاتفاق على الآلية اختيار الأفضل خلال الموسم في مسابقة الدوري.

وسبق أن قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر إذاعة ميجا إف إم في وقت سابق: "الدوري الجديد سيُلعَب بنفس النظام: مجموعة واحدة على دورين".

وأكمل: "لا نستطيع تغيير النظام. اجتمعنا قبل الموسم الماضي مع الـ 18 ناديًا، ورأيهم كان الاستمرار بنفس النظام رغم عرض السلبيات عليهم".

وتابع: "هذه هي رغبة الأندية، ويهمنا رأيهم لأنهم المشاركين في المسابقة، لو جلسنا معهم 20 مرة فسنصل لنفس النتيجة".

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز قبل 3 جولات على النهاية.

وفي حال حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة سيحسم لقب الدوري دون النظر لنتائج الأخرين.

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