وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدي "أفشة" عن حقيقة العروض المقدمة لصانع ألعاب الأهلي في الفترة الحالية.

وقال عبد الرحمن إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أفشة كان يشارك مع الأهلي وهو يشعر بالألم منذ 4 شهور وتحامل على نفسه وفضل إجراء جراحة الفتاق بعد حصولة على راحة من النادي".

وأضاف "كان يجب أن يخضع أفشة للجراحة في الوقت الحالي حتى يعود للأهلي في موعد عودة الفريق استعدادا للموسم الجديد".

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وواصل "أفشة يركز بشكل كبير مع الأهلي والعروض المقدمة له أمر يخص وكيله ونعمل على توفير أفضل العروض له".

وأكمل "أفشة تلقى عرضا من الدوري التركي والأهلي رفض العائد المادي والأمور الآن في مرحلة المناقشة مع إدارة الأحمر".

وأشار "العرض التركي من أحد الفرق التي تشارك في الدوري الأوروبي وانتقال أفشة لهذا النادي على سبيل الإعارة سيفيد اللاعب والأهلي".

وأوضح "نعمل على توفير بعض العروض الأخرى لـ أفشة ونعمل على ذلك مع إدارة الأهلي وهناك بالفعل بعض المحادثات ولكن لم ترتقي للعروض الرسمية".

وأتم تصريحاته "الأهلي لم يتحدث مع أفشة عن تجديد تعاقده، وعندما يحين الوقت النادي سيجلس معه بالتأكيد".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن وجود عرض من نادي سيفاس سبور التركي لضم أفشة من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.

وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.

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