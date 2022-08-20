منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلي الجزائر

السبت، 20 أغسطس 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

استعدادا لكأس العرب.. تدريبات منتخب مصر للناشئين قبل السفر إلى الجزائر

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، تدريباته اليوم علي أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي قبل السفر غدا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وشارك جميع اللاعبين الذين انضموا لقائمة البطولة في المران الأخير وظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية وتعاهدوا على تقديم كل ما لديهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

وتشارك مصر في البطولة التي من المقرر أن تقام بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

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وتضم قائمة منتخب 23 لاعبا، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تام - عمر كامل - نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه - عبدالرحمن علي - أحمد محمد عابدين - علي نوفل - محمد سمير - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام - محمد السيد - مروان محمود - محمد عبدالناصر - إبراهيم عادل - محمد وليد - علي إيهاب - هشام مصطفى - محسن أشرف - عمر سيد معوض - عمر خضر - أحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل - أيمن أمير عبد العزيز.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

وكان منتخب مصر للشباب قد شارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية.

وحصد شباب منتخب مصر المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام السعودية بركلات الترجيح.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

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