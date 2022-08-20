سيتمكن من قيد طارق حامد.. اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية

السبت، 20 أغسطس 2022 - 22:27

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه في تويتر: "يعلن مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قام المجلس بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على النادي".

وبذلك سيتمكن النادي من قيد صفقاته الجديدة وعلى رأسها طارق حامد.

وكان فيفا قد أصدر قرارا بمنع اتحاد جدة من تسجيل اللاعبين بسبب مستحقات متأخرة على النادي لصالح الثنائي الصربي ألكسندر بريجوفيتش وألكسندر بيزيتش.

وكتب أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة في "تويتر": "تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ 10 ملايين يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار وتم رفع منع التسجيل من الفيفا".

وتعاقد اتحاد جدة مع الرباعي طارق حامد قادما من الزمالك وأحمد شراحيلي قادما من الشباب في صفقتي انتقال حر وضم الثنائي زكريا هوساوي من صفوف أُحد وهيلدر كوستا من ليدز يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتشترط اللوائح السعودية الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء بجميع الالتزامات المالية قبل السماح بقيد اللاعبين الجدد.

يذكر أن لجنة الاحتراف السعودية قد عاقبت اتحاد جدة بالحرمان من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع إيقاف المهاجم المغربي 4 أشهر بعد شكوى نادي النصر. (طالع التفاصيل).

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