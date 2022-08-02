حرمان اتحاد جدة من القيد.. وإيقاف حمد الله 4 أشهر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات الصارمة بعد شكوى نادي النصر ضد منافسه اتحاد جدة.

طارق حامد النادي : الاتحاد الاتحاد

وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد اتحاد جدة بشأن التفاوض مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله أثناء فترة تواجده بنادي النصر وبطريقة غير قانونية.

وقررت اللجنة بعد دراسة القضية الآتي:

أولا: إيقاف نادي اتحاد جدة فترة تسجيل واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ثانيا: إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

ثالثا: إيقاف المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف ريال وكذلك إيقاف مدير الفريق مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

رابعا: الموعد الزمني للسداد هو ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار للقطعية.

خامسا: القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتعاقد اتحاد جدة مع حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقب فسخ تعاقده مع النصر، لكن الأخير تقدم بشكوى أرفقها بمجموعة من التسجيلات تثبت التفاوض أثناء سريان تعاقد الاعب المغربي وليس بعد فسخ التعاقد.

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