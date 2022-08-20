نهى الصلح تقود سيدات وادي دجلة إلى دوري أبطال إفريقيا

السبت، 20 أغسطس 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

نهى الصلح - وادي دجلة

تأهل فريق وادي دجلة لسيدات كرة القدم إلى النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق وادي دجلة على بنك الإسكان التونسي بهدفين دون مقابل.

سجلت نهى الصلح هدفي وادي دجلة في الدقيقتين 64 و91.

أخبار متعلقة
مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي الإسماعيلي يعلن نهاية موسم باهر المحمدي للإصابة بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري أوديجارد: جيسوس يمنح أرسنال ما هو أكثر من التسجيل والصناعة

ليتصدر الفريق المصري مجموعة شمال إفريقيا المقامة في أغادير بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

فريق سيدات وادي دجلة تغلب في وقت سابق على نظيره الجزائري بهدفين دون مقابل.

واستضافت أغادير تصفيات شمال إفريقيا بين فرق وادي دجلة وآفاق غليزان الجزائري وبنك الإسكان التونسي بنظام المجموعة الواحدة.

ويتأهل متصدر مجموعة شمال إفريقيا إلى النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب هذا العام بمشاركة ثمانية فرق.

وبذلك تكون نهى الصلح قد سجلت أهداف وادي دجلة الأربعة في التصفيات.

تعرف على قصة التوأم نهى وجيهان الصلح من أب لبناني وأم إيطاليا وجنسية مصرية، تم قبولهما في اختبارات يوفنتوس وميلان.

وكانت نهى الصلح صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات عندما أقيمت البطولة لأول مرة في نوفمبر الماضي في مصر.

وضمنت أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وجرين بافلوز الزامبي التأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

كيف يفكر الزمالك في دعم حراسة المرمى

محترف سموحة يقترب من فيوتشر

اجتماع هام لرابطة الأندية

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

نهى الصلح وادي دجلة سيدات
نرشح لكم
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة الدرجة الثانية - اجتماع المنصورة يرفض فكرة دوري المجموعة الواحدة منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلي الجزائر مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي الإسماعيلي يعلن نهاية موسم باهر المحمدي للإصابة
أخر الأخبار
في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات 6 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة 25 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي 30 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه 40 دقيقة | ميركاتو
تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 42 دقيقة | المحترفون
وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة 51 دقيقة | الكرة المصرية
تمريرة حاسمة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام أنطاليا ساعة | المحترفون
ركلة جزاء وطرد بسبب مصطفى محمد لا يكفيان.. نانت يسقط أمام مارسيليا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة