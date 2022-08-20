نهى الصلح تقود سيدات وادي دجلة إلى دوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق وادي دجلة لسيدات كرة القدم إلى النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق وادي دجلة على بنك الإسكان التونسي بهدفين دون مقابل.

سجلت نهى الصلح هدفي وادي دجلة في الدقيقتين 64 و91.

ليتصدر الفريق المصري مجموعة شمال إفريقيا المقامة في أغادير بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

فريق سيدات وادي دجلة تغلب في وقت سابق على نظيره الجزائري بهدفين دون مقابل.

واستضافت أغادير تصفيات شمال إفريقيا بين فرق وادي دجلة وآفاق غليزان الجزائري وبنك الإسكان التونسي بنظام المجموعة الواحدة.

ويتأهل متصدر مجموعة شمال إفريقيا إلى النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب هذا العام بمشاركة ثمانية فرق.

وبذلك تكون نهى الصلح قد سجلت أهداف وادي دجلة الأربعة في التصفيات.

تعرف على قصة التوأم نهى وجيهان الصلح من أب لبناني وأم إيطاليا وجنسية مصرية، تم قبولهما في اختبارات يوفنتوس وميلان.

وكانت نهى الصلح صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات عندما أقيمت البطولة لأول مرة في نوفمبر الماضي في مصر.

وضمنت أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وجرين بافلوز الزامبي التأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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