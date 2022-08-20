أوديجارد: جيسوس يمنح أرسنال ما هو أكثر من التسجيل والصناعة

يرى مارتن أوديجارد قائد أن أرسنال أن الدور الذي يمنحه زميله جابريل جيسوس للفريق أكبر من مجرد تسجيل الأهداف وصناعتها.

وحقق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها اوديجارد هدفين.

وقال مارتن أوديجارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "بدأنا اللقاء بقوة وسيطرنا عليه، سجلنا بعض الأهداف الجيدة لذلك نشعر بالارتياح".

وأضاف "ربما كان الشوط الثاني مختلفا بعض الشيء. منحناهم بعض الفرص والكثير من الكرات الثابتة لكن ساليبا سجل الهدف الثالث وأنهى الأمور".

وتابع عن جابرييل جيسوس في التحضير للهدف الأول "إنه يعطينا الكثير، ليس فقط الأهداف والتمريرات الحاسمة ولكن من خلال اللعب مع طريقة تحركاته. نحن محظوظون بوجوده".

وواصل عن هدف ساليبا "لم أره يفعل ذلك في التدريبات لكنها كانت ضربة رائعة. سعيد حقا من أجله فلقد قدم أداء جيدا في المباراة الأخيرة".

وأتم "ننقدم مستويات جيدة ولكن علينا الاستمرار والعمل الجاد، نتطلع إلى المباراة التالية بالفعل".

ويمتلك أرسنال تسع نقاط من ثلاث مباريات في الصدارة قبل مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل غدا الأحد.

أرسنال حقق الفوز في أول ثلاث مباريات للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005.

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