أرتيتا: توقعنا مباراة صعبة أمام بورنموث.. وما زلنا في حاحة للتحسن

السبت، 20 أغسطس 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام بورنموث

شدد مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال أن فريقه توقع مباراة صعبة أمام بورنموث مشيرا إلى أن الجانرز ما زال أمامهم الكثير ليقدموه.

وحقق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

وقال مايكل أرتيتا في تصريحات بعد المباراة: "لقد توقعنا مباراة صعبة للغاية منذ البداية بعد أن رأينا كيف بدأ بورنموث ضد أستون فيلا">

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وأضاف "أردنا تجنب هذا النوع من المباريات وكنا فعالين في حيازة الكرة وفي منطقة الجزاء".

وتابع عن تأثير جابرييل جيسوس على الهدف الأول "هذا شيء لا تدربه. إنه يلعب بهذه الموهبة. لقد شارك في هدفين من الأهداف الثلاثة".

وواصل عن ساليبا "إنه يتدرب كل يوم من أجل التحسن وهو متحمس جدا وجائع للقيام بذلك".

واستكمل "سنحاول حتى النهاية أن نوقع مع لاعبين جدد. سوق الانتقالات صعب ولكننا نود أن نفعل شيئا آخر".

وأتم "نحن بحاجة إلى الاستمرار، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها".

ويمتلك أرسنال تسع نقاط من ثلاث مباريات في الصدارة قبل مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل غدا الأحد.

أرسنال حقق الفوز في أول ثلاث مباريات للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005.

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