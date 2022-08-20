العرض مستمر.. أرسنال يضرب بورنموث بالثلاثة

حقق أرسنال انتصارا كبيرا على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب فيتاليتي.

سجل لأرسنال أوديجارد هدفين وويليام ساليبا الهدف الثالث.

التشكيل

لم يغير ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه للجولة الثالثة على التوالي وذلك الذي سيواجه به بورنموث على ملعب فيتاليتي.

وتواجد محمد النني على مقاعد البدلا بجانب الوافد الجديد فابيو فييرا وإيميل سميث روو وتاكيهيري تومياسو.

أحداث المباراة

بدأ أرسنال المباراة بقوة ولم يمهل مضيفه أكثر من خمس دقائق ليسجل مارتن أوديجارد الهدف الأول.

كرة بدأها جابريل جيسوس بمهارة فردية ثم تمريرة إلى مارتينلي ليسدد ويتصدى لها الحارس مارك تريفرز حارس المرمى وترتد إلى أوديجارد ومنها إلى الشباك.

ست دقائق بعد ذلك وعاد أوديجارد ليوقع على الهدف الثاني بعد عرضية من بن وايت ثم تمهيد من جابريل جيسوس وتسديدة إلى الشباك.

الثنائية رفعت رصيد أوديجارد إلى عشرة أهداف مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وسجل أوديجارد ثنائية في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 19 أكتوبر 2014.

سيطرة أرسنال على الشوط الأول منعت بورنموث من التسديد على مرماه أو حتى لمس الكرة في منطقة الجزاء وهي المرة الثانية في تاريخ البريميرليج بعد بورنموث أمام مانشستر سيتي في 2019.

تدخل سكوت باركر بين الشوطين ليدخل جيدون أنتوني ولويس كووك في مكان مارك سينسي وبن بيرسون

وفي الشوط الثاني، حاول بورنموث تهديد مرمى أرسنال ولكن رامسديل كان بالمرصاد أمام موور في مرتين مع الدقيقتين 49 و52.

الدقيقة 54 شهدت تسجيل أرسنال للهدف الثالث عن طريق ويليام ساليبا بتسديدة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من جرانيت شاكا.

جابريل خيسوس سجل هدفا في الدقيقة 73 ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة متقنة من مارتن أوديجارد.

تدخل بعدها أرتيتا بدخول تاكهيري تومياسو وإيميل سميث رو وإيدي نيكيتاه في مكان بن وايت وجابريل مارتينلي ومارتن أوديجارد.

وعاد أرتيتا ليمنح بعد الدقائق للبدلاء بدخول سامبي لوكونجا وكيران تيرني في مكان بوكايو ساكا وجرانيت شاكا.

المباراة لم تسفر عن جديد ليحقق أرسنال نقطته التاسعة في ثلاث مباريات في الصدارة، بينما توقف رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط.

أرسنال حقق الفوز في أول ثلاث مباريات للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005.





















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