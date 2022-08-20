الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي

"الحفلة مستمرة" هكذا كشف ليستر سيتي عن تمديد عقد جيمي فاردي.

وأعلن النادي الإنجليزي أن جيمي فاردي مستمر ضمن صفوفه حتى عام 2024.

فاردي كان من المقرر أن ينتهي تعاقد مع الثعالب في صيف 2023.

وقال فاردي لموقع ناديه: "من الصعب وصف الرحلة التي خضتها مع نادي ليستر، وعلى الرغم من أننا حققنا الكثير معًا بالفعل، غير أنني أعلم أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق".

وأضاف "لدينا فريق رائع أعتقد أنه قادر على التحسن ولا يمكنني الانتظار لمعرفة ما يمكننا تحقيقه معًا في السنوات القليلة المقبلة".

وشارك فاردي خلال الموسم المنصرم مع ليستر سيتي في 33 مباراة سجل 17 هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سبق وأن فاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020 بعد تسجيله 23 هدفا.

فاردي انضم إلى ذئاب ليستر عام 2012 قادما من فليتوود تاون، وأثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الإنجليزية.

صنع المهاجم المولود في شيفيلد التاريخ خلال موسم فوز ليستر بلقب الدوري 2015/2016، إذ سجل 24 هدفا.

وخاض فاردي 387 مباراة بقميص ليستر سيتي وسجل 164 هدفا في جميع المسابقات.

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