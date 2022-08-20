الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

فاردي

"الحفلة مستمرة" هكذا كشف ليستر سيتي عن تمديد عقد جيمي فاردي.

وأعلن النادي الإنجليزي أن جيمي فاردي مستمر ضمن صفوفه حتى عام 2024.

فاردي كان من المقرر أن ينتهي تعاقد مع الثعالب في صيف 2023.

أخبار متعلقة
محلل أداء مصر للمقاصة - عن أسباب الهبوط والفرق بين الأهلي والزمالك.. وموسيماني وسواريش حارس الزرقا لـ في الجول: إما الاعتزال أو الرحيل.. وأتمنى أن يتعامل رئيس النادي معي بنظرة الأب مواعيد مباريات السبت 20-8-2022 - كبار لندن وريال مدريد.. ومباراة واحدة في الدوري المصري الكومي يوفر حافلات لجماهير الإسماعيلي.. واختبار طبي لـ عبد الرحمن مجدي قبل لقاء الأهلي

وقال فاردي لموقع ناديه: "من الصعب وصف الرحلة التي خضتها مع نادي ليستر، وعلى الرغم من أننا حققنا الكثير معًا بالفعل، غير أنني أعلم أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق".

وأضاف "لدينا فريق رائع أعتقد أنه قادر على التحسن ولا يمكنني الانتظار لمعرفة ما يمكننا تحقيقه معًا في السنوات القليلة المقبلة".

وشارك فاردي خلال الموسم المنصرم مع ليستر سيتي في 33 مباراة سجل 17 هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سبق وأن فاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020 بعد تسجيله 23 هدفا.

فاردي انضم إلى ذئاب ليستر عام 2012 قادما من فليتوود تاون، وأثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الإنجليزية.

Jamie Vardy sits in front of balloons signifying 2024.

صنع المهاجم المولود في شيفيلد التاريخ خلال موسم فوز ليستر بلقب الدوري 2015/2016، إذ سجل 24 هدفا.

وخاض فاردي 387 مباراة بقميص ليستر سيتي وسجل 164 هدفا في جميع المسابقات.

طالع أيضا:

خاص - موعد حسم أزمة أنس أسامة

خاص - سبب احتساب هدف "المثير للجدل" في الدوري

"بيراميدز الأحق بلقب الدوري"

خاص - لاعب الأهلي يغيب عن لقاء الإسماعيلي

هدف أول لطارق حامد في السعودية

جيمي فاردي ليستر سيتي
نرشح لكم
مباشر في إنجلترا - توتنام يواجه ولفرهامبتون التشكيل - بيريسيتش أساسي مع توتنام.. وصفقة الخميس في صفوف ولفرهامبتون لن يلحق بمواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد صلاح: لا يمكننا تغيير الماضي.. ومواجهة مانشستر يونايتد مميزة دائما الإعلان عن عقوبات توخيل وكونتي بعد مشادة دربي لندن مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا سواريز لـ نونيز: السقوط والنهوض سيجعلانك أقوى
أخر الأخبار
التشكيل - بيريسيتش أساسي مع توتنام.. وصفقة الخميس في صفوف ولفرهامبتون 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: لن يواجه سوسيداد.. تسجيل كوندي يتأجل بسبب أوباميانج 51 دقيقة | الدوري الإسباني
الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محلل أداء مصر للمقاصة - عن أسباب الهبوط والفرق بين الأهلي والزمالك.. وموسيماني وسواريش ساعة | الكرة المصرية
حارس الزرقا لـ في الجول: إما الاعتزال أو الرحيل.. وأتمنى أن يتعامل رئيس النادي معي بنظرة الأب ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 20-8-2022 - كبار لندن وريال مدريد.. ومباراة واحدة في الدوري المصري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكومي يوفر حافلات لجماهير الإسماعيلي.. واختبار طبي لـ عبد الرحمن مجدي قبل لقاء الأهلي 12 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يعلن إصابة لاشين بقطع في الرباط الصليبي 12 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي