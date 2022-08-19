خبر في الجول - تاو خارج مباراة الإسماعيلي ومهدد بالغياب لنهاية الموسم

لا يزال اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي يخضع لفحوصات مستمرة، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وعلم FilGoal.com أن تاو سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وهناك احتمالية قائمة لغياب تاو عن بقية المباريات حتى نهاية الموسم.

وخاض تاو مباراة الأهلي ضد المصري في العاشر من أغسطس الجاري ضمن التشكيل الأساسي، وهو آخر ظهور له في قائمة النادي الأحمر.

بعد ذلك غاب تاو عن مواجهة مصر للمقاصة في كأس مصر، ثم عن قائمة مباراة إيسترن كومباني في الدوري.

وقبل ذلك أعلن الأهلي في 25 يونيو الماضي إصابة تاو في العضلة الأمامية وغيابه لمدة شهر، وهي الإصابة التي عاد منها قبل أن يغيب مجددا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

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