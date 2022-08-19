طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

سجل طارق حامد أول أهدافه بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وقاد حامد اتحاد جدة للفوز على أبها بهدفين مقابل هدفي في المباراة الودية التي جمغت الفريقين تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل طارق حامد وبرونو هنريكي لنادي الاتحاد فيما أحرز زكريا سامي هدف أبها الوحيد.

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وشهد التشكيل الأساسي للبرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة تواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

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وافتتح زكريا سامي التسجيل لنادي أبها عند الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، قبل أن يدرك البرازيلي برونو هنريكي هدف التعادل في الدقيقة 19.

وسجل طارق حامد هدف اتحاد جدة الثاني بعد تسديدة مباشرة نحو المرمى في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

كما شارك الأنجولي هيلدر كوستا المنضم حديثا من صفوف ليدز يونايتد لمدة 82 دقيقة في مواجهة أبها.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة العدالة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

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