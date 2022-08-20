تاكيس جونياس: بيراميدز الأحق بلقب الدوري

السبت، 20 أغسطس 2022 - 00:00

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - بيراميدز

يرى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز أن فريقه هو الأفضل في مسابقة الدوري والأحق بالتتويج بلقب الموسم الحالي من المسابقة.

وواصل بيراميدز تمسكه بالمركز الثاني وصراع لقب الدوري بفوز كاسح على سموحة بنتيجة 5-1 في الجولة 31 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال جونياس عبر المركز الإعلامي لناديه: "الفوز على سموحة مهم للغاية ويضع الفريق في مكان جيد في المسابقة".

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وأوضح "الشوط الأول لم يقدم الفريق المستوى المطلوب، ولكن الشوط الثاني تحسن الأداء وأظهر اللاعبون قدراتهم بصورة جيدة ونجحوا في مواصلة المسيرة نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وشدد "من الضروري حصد جميع النقاط المتاحة والفوز بالمباراة الثالثة تواليا منذ الخسارة أمام الزمالك. جميع عناصر الفريق يؤدون بصورة رائعة في التدريبات رغم وجود غيابات عديدة بين مباراة وأخرى بسبب الإصابات والإيقافات كما أننا نرغب في إراحة بعض اللاعبين المجهدين".

وأضاف "وفقا لما يقدمه جميع فرق الدوري فإن بيراميدز من وجهة نظري هو أفضل فريق في المسابقة وكان يستحق التتويج بالبطولة لولا سوء الحظ الذي صادف الفريق في بعض المباريات".

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سجل أهداف بيراميدز: وليد الكرتي وعبد الله السعيد (2) وفخري لاكاي (2) وسجل هدف سموحة الوحيد: مروان حمدي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

بينما توقف رصيد سموحة عند 42 نقطة في المركز السادس ودون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.

وأصبحت تلك ثاني أكبر انتصار لبيراميدز على سموحة بعد نتيجة 4-0 في فبراير 2019.

كما تعد تلك أكبر خسارة لسموحة في الدوري بتاريخه، إذ كانت نتيجة 4-0 قبل ذلك هي الأكبر.

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