مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب صحة احتساب هدف أمير عابد أمام المقاصة

أثار هدف أمير عابد لاعب المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة في الجولة 31 من الدوري المصري الجدل حول مدى صحته.

وفاز المقاولون العرب بنتيجة 3-0 على مصر للمقاصة في اللقاء الذي أقيم على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وظهر أمير عابد خلال الإعادة التلفزيونية في موقف متسلل قبل احتساب الهدف الثاني لذئاب الجبل ضد المقاصة.

وأوضح مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com قائلا: "هدف المقاولون العرب الثاني ضد مصر للمقاصة صحيح بنسبة 100% لأن لاعب المقاصة لعب الكرة بكامل إرادته".

وتظهر خلال الإعادة أن مدافع مصر للمقاصة حاول اللحاق بالكرة ولمسها بالفعل قبل أن تصل لأمير عابد الذي سجل الهدف رغم وجوده في موقف تسلل.

وتحكيميا يعتبر اللاعب لعب الكرة بكامل إرادته وفقا للشروط الآتية:

- أن يتخذ اللاعب قرار التحرك نحو الكرة بكامل إرادته.

- أن يكون لدى اللاعب الوقت الكافي ليتخذ قراره تجاه الكرة.

- أن تكون الكرة ملعوبة بواسطة الخصم من مسافة بعيدة.

- أن يمتلك اللاعب السيطرة على جسده بشكل كامل.

- ألّا تكون الكرة مصطدمة باللاعب عن طريق المصادفة.

وأضاف المصدر قائلا: "اللاعب لم يسيطر على الكرة بشكل سليم أو لم يلعب الكرة بشكل صحيح فهذا لا ينفي صفة أنه لعب الكرة بكامل إرادته".

وأكمل "لاعب المقاولون العرب في لعبة الهدف لم يكن متداخلا في اللعبة وكان تواجده سلبيا، وأتت له الكرة مثل هدية من المدافع، حيث لم يتدخل إطلاقا مع لاعب المقاصة".

وأردف "إذا تداخل لاعب المقاولون العرب مع لاعب المقاصة قبل لعب الكرة أو نافسه على الاستحواذ على الكرة يتم احتساب اللعبة تسلل".

وهو ما يعيد للأذهان ما حدث في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021-22 بين إسبانيا وفرنسا والذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط العالمية حينها.

حينها مرر ثيو هيرنانديز بينية إلى كيليان مبابي الذي تواجد في موقف تسلل واضح، لكن لمس إريك جارسيا مدافع إسبانيا للكرة ألغى موقف المهاجم الفرنسي من التسلل والذي انفرد وسدد في الشباك هدف الفوز وتم احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

إذا هل هذا القانون جديد؟ فأجاب المصدر قائلا: "في الماضي كان المقصود من اللعب المتعمد هو استحواذ اللاعب على الكرة ثم تمريرها بإرادته، لكن تم تغيير شرح القانون منذ سنوات ووضع هذه الشروط بواسطة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB".

وأكمل "لم تحدث أي تعديلات على القانون بل توضيح فقط من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

المقاولون العرب حقق الفوز الأول بعد 5 مباريات بدون فوز.

أمير عابد مدافع المقاولون العرب سجل الثنائية الأولى والهدف الثالث بشكل عام في مسيرته بمسابقة الدوري.

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