حارس الزرقا لـ في الجول: إما الاعتزال أو الرحيل.. وأتمنى أن يتعامل رئيس النادي معي بنظرة الأب

رد عبد الرحمن رخا حارس مرمى نادي الزرقا على تصريحات سمير موسى رئيس النادي، فيما يتعلق بأزمة رفض انتقاله وإعلانه الاعتزال.

وقال رخا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قراري هو الاعتزال إلا إذا وافق نادي الزرقا على رحيلى إلى أي فريق في بورسعيد".

وأضاف "لم أتحدث عن مستحقات، وبالتالي تعجبت من نشرهم لورقة المستحقات. رحلت من الفريق بسبب حديث رئيس النادي لنا بعد المطالبة بالمستحقات، حيث قال لنا: احملوا حقائبكم وارحلوا".

وتابع " أنفي بيان النادي الذي اتهم اللاعبين بالتآمر مع أندية أخرى، وقدمنا شكوى لاتحاد الكرة ولجمعية اللاعبين المحترفين بسبب عدم حصولنا على مستحقاتنا".

وأوضح رخا "رغبتي حاليا هي الاستقرار في بورسعيد بجانب نجلي وزوجتي. قضيت 3 مواسم في الزرقا وليس لدي أي مشاكل شخصية مع أحد، ورفضت العديد من العروض".

وواصل الحارس "تواصلت مع رئيس النادي سمير موسى ثلاث مرات للاتفاق على رحيلي فطلب 50 ألف جنيها، ثم فرض عقوبة مالية قيمتها 100 ألف، ثم ارتفع المبلغ إلى 200 ألف، ثم قال: لن ترحل. ليس هناك لائحة لهذه الغرامات".

واختتم "أتمنى رحيلي نظرا لموقفي الحالي بنظرة من الأب لابنه وليس لدي مشكلة في الحديث معه من أجل رحيلي حتى لا ينتهى مشواري الرياضي، فلدي التزامات مادية جعلتني أعمل في أعمال حرة للإنفاق على أسرتي وعلاج نجلي".

وشن سمير موسى رئيس نادي الزرقا هجوما على حارس المرمى عبد الرحمن رخا متهما إياه باختلاق الأعذار لكسب التعاطف، وبالتآمر مع ناد آخر.

وكان عبد الرحمن رخا قد أعلن اعتزاله عبر فيسبوك بعد أن فشل في الانتقال إلى بورفؤاد، وهي الخطوة التي أرادها للبقاء إلى جانب نجله المريض.

وتعرض الزرقا لشكوى جماعية من عدة لاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

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