رئيس الزرقا يرد على الحارس المعتزل: دائم اختلاق الأعذار وتورط مع فريق آخر من أجل هبوطنا

شن سمير موسى رئيس نادي الزرقا هجوما على حارس المرمى عبد الرحمن رخا الذي أعلن اعتزاله عبر "فيسبوك" إثر ما وصفه بتعنت رئيس النادي في انتقاله.

وقال موسى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حارس المرمى عبدالرحمن رخا كان الحارس الأساسي وهو أكثر اللاعبين حصولا على مستحقاته".

وأضاف "هرب رخا في يناير وتسبب غياب اللاعبين في هبوط الفريق للدرجة الثالثة".

وأوضح "ثبت بأن اللاعب تورط مع أحد الأندية الأخرى من أجل هبوط الفريق، ثم حضر منذ أيام للتدريبات معتقدا بأنه يحاول إرضائي".

وتابع "قال لي إنه لديه عرض للرحيل إلى نادي بورفؤاد ونحن لا نقف في طريق أحد. بالفعل هناك لاعبين قدموا عروض بمقابل مناسب ورحلوا، فإذا كان هناك مقابل مناسب سنوافق".

واختتم "اللاعب يخلق الأعذار من أجل تعاطف المتابعين، مرة يقول إن نجله مريض ومرة يقول إن زوجته ستنفصل عنه".

وكان عبد الرحمن رخا قد أعلن اعتزاله عبر فيسبوك بعد أن فشل في الانتقال إلى بورفؤاد، وهي الخطوة التي أرادها للبقاء إلى جانب نجله المريض.

وتعرض الزرقا لشكوى جماعية من عدة لاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

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