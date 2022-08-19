عضو اتحاد السلة يجيب لـ في الجول موعد حسم أزمة أنس أسامة ومتى يعتبر العقد لاغيا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 22:38

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة

متى يُحسم مصير أنس أسامة سواء لـ الزمالك أو الاتحاد السكندري؟ هل سبق وأن حدث تم توقيع غرامة على لاعب بسبب التوقيع لناديين من قبل؟ وماذا تقول اللوائح؟

وقيد ناديا الزمالك والاتحاد السكندري لكرة السلة أنس أسامة في قائمة كل فريق، لتتواصل الأزمة المُثارة بين الناديين.

وتنتهي فترة قيد اللاعبين للموسم الجديد، غدا السبت، 20 أغسطس وهو ما يحتاج توضيحا.

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حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة السلة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين يجيب لـ FilGoal.com عن كل ما يخص أزمة أنس أسامة.

- متى تجتمع لجنة شؤون اللاعبين عقب غلق باب القيد؟

ينتهي القيد غدا السبت الموافق 20 أغسطس، كل فريق لديه أسبوعين بدءا من السبت لقيد اللاعبين مع دفع غرامة مالية.

وتبدأ الاجتماعات عقب غلق باب القيد نهائيا، أي بعد 15 يوما.

نراجع العقود بشكل احترافي، ومن ثم نرفع التقرير لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ونقدم توصية ومن الممكن أن يقبلها أو يرفضها، اتحاد السلة هو سيد قراره.

من الممكن أن يحيل اتحاد السلة الأمر إلى لجنة فض المنازعات لو استمرت المشكلة، ويتم الرد بتوصية للاتحاد وهو أيضا من يحدد القرار.

أي أن القرار في يد اتحاد كرة السلة.

- ماذا تقول اللوائح في هذا الأمر؟

مجلس إدارة اتحاد السلة من حقه توقيع عقوبات على أي شيء يخالف اللائحة

- هل تحدث هذه الأزمة لأول مرة في تاريخ اتحاد السلة؟

لا، حدثت أزمة مشابهة تخص رنيم الجداوي لاعب سبورتنج إذ حصلت على منحة في أمريكا لمدة 4 سنوات ومن ثم عادت إلى سبورتنج وانتقلت إلى أمريكا مجددا، وبعد ذلك عادت إلى مصر لكن من بوابة الأهلي.

تلك القضية الوحيد الذي سُددت فيها قيمة غرامة.

ودُفعت قيمة عقدها بالكامل لنادي سبورتنج كغرامة وليس لاتحاد سلة.

- هل هناك ما يجعل العقد لاغي؟

أي كشط أو مسح في العقد يجعله لاغيا.

- ماذا يحدث عندما يتم إعلان القرار لصالح أحد الناديين؟

يقرر مجلس إدارة اتحاد السلة فتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي المتضرر (الذي لم يحصل على الحكم لصالحه).

- هل يحق للنادي المتضرر التظلم بعد صدور الحكم؟

نعم، بإمكانه التقدم بتظلم في اللجنة الأولمبية أو المحكمة الرياضية وبعدها المحكمة الدولية (كاس).

- هل هناك ميزة لـ عقد "فيبا" (الاتحاد الدولي لكرة السلة) عن عقد الاتحاد المصري؟

لا يوجد أي ميزة للأندية في ذلك أو فارق بين العقدين، ربما تكون الميزة الوحيد في حالة تصعيد الأمر للاتحاد الدولي بالتالي سيتم الرجوع لعقود "فيبا" وستكون الأفضلية له وليس عقود الاتحاد المصري.

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