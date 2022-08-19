مؤتمر فيريرا: هذا مصدر قوة الزمالك.. ونحتاج مساعدة اتحاد الكرة

أوضح جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك مصدر قوة الفريق خلال الموسم الحالي مطالبا بمساعدة اتحاد كرة القدم من الناحية التنظيمية للمسابقات.

وتغلب الزمالك على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي: "أهنئ جميع لاعبي الزمالك الشباب وأصحاب الخبرة، مباراة واحدة تفصلنا عن حسم الدوري بعد عمل قاسي ونتائج غير متوقعة. أتمنى رؤية استاد القاهرة ممتلئ خلال مواجهة الاتحاد المقبلة لأن دورهم كبير وهم دائما مصدر قوة الفريق".

وأضاف "بشكل شخصي أؤمن بقدرتنا على الفوز بالمباراة المقبلة وحسم لقب الدوري وفي حالة لم يحدث ذلك لاي سبب من الأسباب فما زال أمامنا مباراتين يمكننا الحسم من خلالهما".

وتابع "فاركو فريق صعب ولديهم طريقة لعب منظمة وفي حال امتلاكهم لاعبين أو ثلاثة لديهم قدرات هجومية سيظهر الفريق بشكل أقوى".

وواصل " تحقيق الفوز وحسم الدوري سيمنحنا الفرصة لإراحة اللاعبين فيما تبقى من منافسات المسابقة".

واستكمل "لا علاقة لي بالفرق المنافسة، والزمالك مطالب بتغيير نظرته في كرة القدم، علينا ضم أفضل اللاعبين داخل مصر ومن ثم أفضل اللاعبين الأجانب وعددهم خمس".

واستطرد "لكن إذا كان الزمالك يضم أفضل اللاعبين داخل مصر وقلبهم ينبض بحب الزمالك فلماذا أبحث عن لاعبين من خارج النادي؟".

وشدد " نحتاج مساعدة اتحاد الكرة وظهور عدد أكبر من اللاعبين الشباب وهذا الأمر لا بد ان يصبح خطة قومية ولا يقتصر على ناد معين إذا ما كانوا يرغبون في التطور".

ورفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي سيلعب الليلة أمام سموحة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

ويحتاج الزمالك إلى نقطتين لحسم لقب الدوري دون النظر إلى نتائج بيراميدز والأهلي.

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