على بعد خطوة.. الزمالك يقترب من الدوري بالفوز على فاركو

تغلب الزمالك على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة.

ورفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي سيلعب الليلة أمام سموحة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

📋 يوسف أسامة أساسي، والجزيري وزيزو يقودان هجوم الزمالك أمام فاركو #في_الدوري pic.twitter.com/jC7mHVh7bo — FilGoal (@FilGoal) August 19, 2022

الرصاصة الأولى

البداية أتت في الدقيقة 5 بتسديدة من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء وصلت بسهولة إلى محمد عواد حارس الزمالك.

وسريعا أحرز الزمالك هدفه الأول بركنية أرسلها أحمد سيد "زيزو" ليقابلها حسام عبد المجيد برأسه في الشباك في الدقيقة 8.

وكاد أحمد شريف أن يتعادل في الدقيقة 12 بعد عرضية تلقاها من جيفرسون إنكادا ولكن جاءت رأسيته فوق العارضة.

وسدد محمد أشرف روقا في الدقيقة 20 ليتصدى محمد صبحي.

لا أحد يجاريه فيما يفعله!🤷‍♂️ بصناعته لهدف أمام فاركو 🅰 ساهم أحمد سيد زيزو في أهداف للمباراة الثانية عشر مع الزمالك في مختلف المسابقات. ليشترك في 53% من أهداف الزمالك في الدوري والتي وصل عددها إلى 60 هدفًا.🌟 pic.twitter.com/0qWstrMPH6 — FilGoal (@FilGoal) August 19, 2022

محاولات التعادل

سدد عزمي غومة في الدقيقة 26 لترتطم الكرة بدفاعات الزمالك.

وحاول غومة مجددا في الدقيقة 32 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وكاد أحمد شريف أن يتعادل برأسية جديدة في الدقيقة 45، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

أما في الشوط الثاني رد إمام عاشور بتسديدة في الدقيقة 51، ولكن تصدى لها محمد صبحي.

🅰⚽إنبي 🅰⚽الطلائع ⚽الأهلي 🅰🅰⚽الإسماعيلي ⚽🅰البنك الأهلي ⚽⚽فيوتشر ⚽⚽⚽الجونة 🅰 🅰🅰⚽ ⚽ ⚽المقاصة 🅰🅰فاركو 🅰⚽الاتحاد ⚽المصري ⚽إيسترن ⚽سيراميكا 🅰المقاولون 🅰المحلة ⚽سموحة 🅰فيوتشر ⚽بيراميدز زيزو سجل أو صنع هدفًا أمام الـ17 منافسا في الدوري 🔥 pic.twitter.com/gT8uCmpVcf — FilGoal (@FilGoal) August 19, 2022

قطار لا يتوقف

أتى محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 61.

وأهدر محمود حمادة أخطر فرص التعادل في الدقيقة 65 بعد تمريرة من أحمد شريف، حيث سدد بشكل سيئ لتمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 74 أجرى نونو ألميدا مدرب فاركو 3 تبديلات بخروج عزمي غومة وأحمد شريف وكينجسلي سوكاري ونزول جابر كامل وعلي بهيج ومروان مجدي.

وحاول شيكابالا بتسديدة في الدقيقة 78 ولكن مرت بجوار القائم، فيما تلاه زيزو بالدقيقة التالية ليتصدى صبحي.

وأجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديله الثاني في الدقيقة 82 بنزول سيف فاروق جعفر بدلا من يوسف أسامة نبيه، فيما حل رزقي حمرون بدلا من أحمد مودي بصفوف فاركو في الدقيقة 85.

وأسدل فيريرا ستار المباراة في الدقيقة 94 بخروج إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ونزول محمد عبد الشافي وعمر السعيد.

بذلك يعادل الزمالك رقمه القياسي عدد الانتصارات المتتالية بمسابقة الدوري المصري، محققا الفوز العاشر على التوالي، بالتساوي مع موسم 1987-1988، وموسم 2012-2013 غير المكتمل.

ورفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي سيلعب الليلة أمام سموحة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

حسام عبد المجيد سجل هدفين بقميص الزمالك بالدوري الممتاز.🌟 كلاهما من صناعة أحمد سيد زيزو 🔝 عدسة📸أحمد مصطفى pic.twitter.com/JwKEPEaO8T — FilGoal (@FilGoal) August 19, 2022

ويحتاج الزمالك إلى نقطتين لحسم لقب الدوري دون النظر إلى نتائج بيراميدز والأهلي.







































































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