على بعد خطوة.. الزمالك يقترب من الدوري بالفوز على فاركو

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

فاركو 0-1 الزمالك

تغلب الزمالك على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة.

ورفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي سيلعب الليلة أمام سموحة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

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فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

الرصاصة الأولى

البداية أتت في الدقيقة 5 بتسديدة من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء وصلت بسهولة إلى محمد عواد حارس الزمالك.

وسريعا أحرز الزمالك هدفه الأول بركنية أرسلها أحمد سيد "زيزو" ليقابلها حسام عبد المجيد برأسه في الشباك في الدقيقة 8.

وكاد أحمد شريف أن يتعادل في الدقيقة 12 بعد عرضية تلقاها من جيفرسون إنكادا ولكن جاءت رأسيته فوق العارضة.

وسدد محمد أشرف روقا في الدقيقة 20 ليتصدى محمد صبحي.

محاولات التعادل

سدد عزمي غومة في الدقيقة 26 لترتطم الكرة بدفاعات الزمالك.

وحاول غومة مجددا في الدقيقة 32 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وكاد أحمد شريف أن يتعادل برأسية جديدة في الدقيقة 45، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

أما في الشوط الثاني رد إمام عاشور بتسديدة في الدقيقة 51، ولكن تصدى لها محمد صبحي.

قطار لا يتوقف

أتى محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 61.

وأهدر محمود حمادة أخطر فرص التعادل في الدقيقة 65 بعد تمريرة من أحمد شريف، حيث سدد بشكل سيئ لتمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 74 أجرى نونو ألميدا مدرب فاركو 3 تبديلات بخروج عزمي غومة وأحمد شريف وكينجسلي سوكاري ونزول جابر كامل وعلي بهيج ومروان مجدي.

وحاول شيكابالا بتسديدة في الدقيقة 78 ولكن مرت بجوار القائم، فيما تلاه زيزو بالدقيقة التالية ليتصدى صبحي.

وأجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديله الثاني في الدقيقة 82 بنزول سيف فاروق جعفر بدلا من يوسف أسامة نبيه، فيما حل رزقي حمرون بدلا من أحمد مودي بصفوف فاركو في الدقيقة 85.

وأسدل فيريرا ستار المباراة في الدقيقة 94 بخروج إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ونزول محمد عبد الشافي وعمر السعيد.

بذلك يعادل الزمالك رقمه القياسي عدد الانتصارات المتتالية بمسابقة الدوري المصري، محققا الفوز العاشر على التوالي، بالتساوي مع موسم 1987-1988، وموسم 2012-2013 غير المكتمل.

ورفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي سيلعب الليلة أمام سموحة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

ويحتاج الزمالك إلى نقطتين لحسم لقب الدوري دون النظر إلى نتائج بيراميدز والأهلي.

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