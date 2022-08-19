صلاح: لا يمكننا تغيير الماضي.. ومواجهة مانشستر يونايتد مميزة دائما

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة، وتأخر الريدز بسبب تخبط النتائج في بداية الموسم.

وقال صلاح في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس": "لم نبدأ بالطريقة التي نريدها ولكني أعتقد أن هذا جزء من اللعبة، ويجب أن نظهر ردة الفعل الصحيحة".

وأضاف "خسرنا 4 نقاط في أول مباراتين وهذه الأشياء يمكنها أن تحدث".

وأوضح "الجميع متحمسون لهذا الموسم ونتطلع جميعا لإظهار كرتنا. يجب أن نواصل، فلا يمكننا تغيير الماضي ولهذا يجب أن نركز على المباريات المقبلة".

وتابع صلاح "لا يمكننا خسارة النقاط مبكرا حين ننافس مانشستر سيتي وتشيلسي الذان لا يفقدان النقاط بسهولة، ولذلك يجب نركز ونحاول الفوز بالمباريات"

🗣 "We can't change the past so we have to focus on the next games." Mo Salah on Liverpool's slow start to the season which sees the club searching for their first win pic.twitter.com/5D7NA7NDyH — Football Daily (@footballdaily) August 19, 2022

وعن إمكانية التأخر بـ 7 نقاط وراء مانشستر سيتي مبكرا إذا خسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة قال صلاح: "مباراة مانشستر يونايتد دائما ما تكون خاصة".

واختتم "بالنسبة للمدينة والنادي وعلى الصعيد التاريخي أيضا، إنها مباراة خاصة للجميع وهذا قد يضيف بعض الضغط، ولكني أعتقد أنه من المبكر التفكير بشأن الفارق مع مانشستر سيتي الآن".

🗣 "Seven points behind City, It's too early to think about that now." Mo Salah says the Liverpool team aren't thinking about a title race this early on in the season pic.twitter.com/4NsoP2b7qX — Football Daily (@footballdaily) August 19, 2022

وبدأ ليفربول موسمه بصورة متخبطة، حيث تعادل مع فولهام 2-2، ثم مع كريستال بالاس 1-1.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد مساء الإثنين 22 أغسطس على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.

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